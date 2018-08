Výhra v tátově obýváku oživila Schumacherův sen o formuli 1

O Michaelu Schumacherovi se vlastně už čtyři roky nic neví. Tu a tam problesknou kusé zprávy, že ho někdo navštěvuje (jako třeba přiznání bývalého testovacího pilota Ferrari Luky Badoera). Tu a tam se objeví „senzační“ informace, které ale vzápětí někdo z okolí dementuje (jako třeba zjištění švýcarského magazínu L’Illustré, že jezdce přestěhují na Mallorku, což v den vydání jeho manažerka Kehmová popřela).

A přece je teď M. Schumachera v motoristických médiích i ve velkých německých a britských listech plno. Může za to devatenáctiletý syn sedminásobného šampiona F1 Mick, který teď prožívá úspěšné období v sérii F3. Z posledních sedmi závodů tři vyhrál a je rázem zpět v boji o titul, který mu může umést cestu až do formule 1.

Otec a syn, Michael a Mick Schumacherovi. O jejich budoucnost se zajímá celý svět.

Najednou ukazuje schumacherovské geny a vyhrává. Vyvíjí se a prokazuje svoje kvality. Doufám, že to takto bude pokračovat, protože všechny dveře má otevřené. Když Mick pokračuje v šlépějích svého táty, tak má z toho každý radost,“ říká Gerhard Berger, bývalý pilot a blízký Schumacherův přítel.

Kdekdo už přitom pochyboval, kdekdo už začínal mít jeho slova o závodění v F1 za pošetilé sny, neboť ve 44 kláních série F3 Schumacher junior ne a ne zvítězit. Až okruh ve Spa vše změnil. Symbolicky, protože koneckonců jaký jiný by to měl být. Tohle místo v ardenských lesích má pro Schumacherovic famílii zvláštní kouzlo. Michael tu v roce 1991 jel svůj vůbec první závod v F1. O rok později tu slavil první z 91 triumfů a v roce 2004 tu stvrdil sedmý, poslední titul mistra světa.

I proto o této trati mluvil jako o svém obýváku. A nedávno právě tady syn udělal velký krok v kariéře. „Cílem je vyhrávat v F1. Otec měl na moji kariéru velký vliv. Byl to můj idol a já sleduji všechno, co dokázal. Jméno mi pomáhá, ale musím dokázat, že jsem skutečný závodník, a ne jen ten, kdo má stejné příjmení,“ řekl Mick. Pryč je tak doba, kdy se jako kluk při motokárových závodech raději ve výsledcích skrýval pod rodným příjmením své matky (Betsch).

Mick Schumacher ještě ve voze formule 4.

Teď ví, že v motosportu, kde nerozhoduje jen jezdecká kvalita, mu slavné jméno otevírá dveře. Je tahákem pro sponzory, navíc mnozí přátelé jeho otce chtějí - když nemohou samotnému Michaelovi - pomoct či revanšovat se alespoň Mickovi.

Ten je teď v šampionátu čtvrtý, leč do konce sezony ještě zbývá devět závodů, a tak rozdíl 36 bodů není nepřekonatelná ztráta. Navíc týmoví šéfové Schumachera chválí, že zlepšil kvalifikace, ve kterých ztrácel, a snížil počet chyb. I proto by za rok mohl poskočit o patro výš do série F2, která je považována za líheň formule 1. Mimochodem, po výhře ve Spa dostal Schumacher otázku, zda by - po vzoru otce - raději závodil ve Ferrari, či Mercedesu.

„Nepreferuji ani jeden, protože oba týmy jsou úžasné. Hlavně chci být v F1, protože právě tam jsou nejlepší jezdci. Chci s nimi soupeřit, bojovat a chci stejně jako oni vyhrávat.“

Schumacher, který už se téměř pět let zotavuje z těžké nehody na lyžích, má oba své potomky úspěšné sportovce.

Dcera Gina-Maria je mistryní světa v reiningu, westernové drezuře na koni. Jen táta se z jejich triumfů (nejspíš) neraduje.