Pohár je velká motivace, hlásí plzeňská spojka Tonar

„Pohár asi nikdo z kluků, co jsme v kabině, ještě nezískal. Pro nás je to velká motivace,“ prohlásil Tonar před závěrečným turnajem Final4, který se v sobotu rozehraje v Chebu.

Nicméně jeden z jeho spoluhráčů v Plzni pohárový triumf pamatuje. V roce 1998 byl u toho zkušený gólman Jan Štochl. A samozřejmě i Tonarův otec, který teď tým vede.

Český pohár Final4 v Chebu Sobotní semifinále Karviná - Lovosice 17.00

Nové Veselí - Talent Plzeň 19.00 Nedělní vyvrcholení zápas o 3. místo 13.00

finále 15.00

V zimní přestávce bylo vaším cílem odpočinout si a zároveň dohnat kondici. Povedlo se?

Já si myslím, že jo. Konec roku byl z našeho pohledu náročný, hodně zápasů a málo odpočinku, do toho nějaké drobné šrámy. Už jsme toho měli dost. Teď byl prostor nabrat kondici a připravit se na jaro.

Sám jste kvůli zdravotním problémům vynechal přípravný zápas s německým Aue. Půjdete do jara stoprocentně fit?

Jo, už jsem připravený. I ta zimní pauza tomu pomohla, byl čas doléčit drobnější šrámy. Na to v sezoně není čas.

Kromě vítězného utkání s Aue (31:29) jste hráli i proti bundesligovému Erlangenu, kterému jste podlehli 21:43. Co zápasy s německými celky ukázaly?

Bohužel jsme ani jednou nebyli kompletní, takže jsme herní situace úplně nevyzkoušeli. Přesto jsme to zvládli výborně. V Erlangenu už to bylo horší. Tam jsme zaostávali úplně ve všem. Ukázalo se, že máme pořád ještě na čem pracovat. A těch věcí ke zlepšení je dost.

I o Evropu Trofej za vítězství v Českém poháru obhajují Lovosice, Plzeň triumfovala naposledy před 20 lety. „Výhra nás láká i s ohledem na zajištění práva startu v evropských pohárech,“ prohlásil trenér Talentu Michal Tonar. V Chebu zřejmě bude postrádat reprezentanta Stehlíka. „Ale pokud bude možnost, že by alespoň v neděli hrál, zkusíme to.“

O víkendu vás čeká ostrý start sezony v Chebu. Co očekáváte od Final4 Českého poháru?

Máme ty nejvyšší cíle. Ale nejdřív musíme zvládnout sobotní semifinále s Novým Veselím, abychom se mohli dívat dál. Pohár je pro nás velká motivace.

Jak tedy zvládnout úvodní souboj proti Novému Veselí?

V extralize jsme s nimi oba zápasy zvládli, i když to herně nebylo ono. Je to mladý mančaft, hodně bojovný. Jakmile ucítí šanci, umí ji chytit za pačesy. To se nesmí stát.

V čem je jejich největší síla?

Mají spojky s výbornými parametry, jejich palebná síla je obrovská. Hodně spoléhají na týmový duch, bojují jeden za druhého. Umí potrápit kohokoliv.

Týden na to startuje extraliga. Jak těžké bude před play-off udržet první příčku?

To by bylo ideální. Týmy z popředí tabulky nás ale čekají na jejich palubovce, jaro bude hodně těžké. Chceme skončit co nejvyšší, bude to důležité i pro rozpoložení před play-off.