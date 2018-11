Schlegel: Přestup mi dal klid. Už se můžu soustředit jen na cyklistiku

Loni, tedy jen před nějakým rokem a půl, Michal Schlegel zdolával poprvé v životě kilometry závodu Grand Tour, slavného Giro d´ Italia. Tehdy v jeho jednadvaceti letech to byla krásně našlápnutá kariéra s nadějí na přestup mezi cyklistickou elitu prvodivizních stájí kategorie World Tour!

Letos na konci léta ale zvažoval, zda i přes nesporné úspěchy v nedávné minulosti bude s profesionální cyklistikou vůbec pokračovat. Nakonec k tomu nedošlo, byť za cenu, že z prokontinentálního týmu tzv. druhé divize sestoupil o patro níž a v příští sezoně bude hájit barvy hradecké stáje Elkov Author.

„Dalo mi to klid a optimismus, dnes už se zase můžu soustředit jen na cyklistiku,“ říká třiadvacetiletý cyklista, jenž je jedním z pěti nových jezdců hradecké třetidivizní stáje a z těch, kteří nejen letos tým posílí se zkušenostmi z týmů druhé divize. Schlegel minulou sezonu odjezdil za polský CCC Sprandi Polkowice.

Asi byste zůstal raději alespoň tam, kde jste byl?

To je sice pravda, ale nemá cenu nad ním nějak moc přemýšlet. Když se Elkov ozval, šlo o výbornou nabídku, za kterou jsem rád. Můžu tady nabrat nový dech, beru to jako nový začátek, navíc s výhodou zkušeností, které jsem stačil posbírat.

Myšlenky na konec slibně započaté kariéry vás už tedy přešly?

Teď už to neřeším a hlavně se těším do Španělska. Mám klid, chci trénovat a v Česku to teď moc dobře nejde.

Opravdu byly vaše úvahy o konci profesionální kariéry vážné?

V jednu chvíli mě i tohle napadlo. Nedopadlo nic v prokontinentálních stájích a v kontinentálních to bylo nastavené tak, že bylo otázkou, zda by se člověk uživil. Tak jsem začal přemýšlet o tom, jestli budu moci dál dělat jen cyklistiku. Olympu a Elkovu moc děkuji, že mi ji umožní dál dělat naplno.

Minulé dvě sezony jste jezdil za polské Polkowice, které se spojením se stájí BMC dokonce posunuly do kategorie World Tour. Byla šance, že v nich zůstanete?

Šance byla, ale oni v danou chvíli spíš hledali jezdce pro jednorázové klasiky, kdežto já jsem hlavně vrchař pro etapové závody.

Jak vám při jednání a případných dalších nabídkách pomohla či uškodila uplynulá sezona?

To byl právě trochu problém. Sice se mi její začátek povedl, v květnu se mi dařilo na etapách Kolem Alp, ale pak to šlo až na výjimku závodu Okolo Slovinska spíše dolů. Navíc do toho v srpnu přišlo na etapáku Okolo Polska zranění a pak už to bylo do konce sezony komplikované.

Zůstaňme ještě v období před zraněním. Co bylo špatné?

Nedařilo se mi. Po Alpách jsem jezdil závody, které nebyly zase až tak pro mě. Snažil jsem se pomáhat ostatním, ale moc to nešlo.

Pak přišla zlomená klíční kost v Polsku. Prý jste doplatil na to, že nebyla stoprocentně zdravá po předcházejícím zranění. Je to pravda?

Úplně ještě nebyla, měl jsem u kosti dlahu, se kterou jsem dlouho jezdil. Ale bylo mi řečeno, že v Polsku by mi praskla stejně, i kdyby byla zhojená úplně. Spadl jsem totiž ramenem na obrubník, nebylo asi opravdu co řešit.

Do konce sezony už jste toho moc nestihl, šlo toho odjezdit víc?

Možná ano, ale týden jsem čekal na operaci, aby mě mohli operovat tam, kde předtím. Potom dva týdny odpočinek a za tu dobu člověk dost ztratí, takže musí hodně dohánět.

Ve hře byl váš start na mistrovství světa, kopcovitá trať by vám mohla vyhovovat. Nakonec jste ale prý sám uznal, že nemá cenu do Rakouska jet.

Opravdu nemělo, už bylo pozdě se na tak těžký závod připravit. Sice jsem už trénoval naplno, ale po té pauze bych byl na něm poloviční a ani klukům bych nijak nepomohl.

Jak vypadá vaše v srpnu zlomená klíční kost? Už je úplně v pořádku?

Dál tam mám tu dlahu, ale to mě nijak neomezuje, takže v tuto chvíli vlastně ano.

Třetidivizní týmy mají trochu jiný program než druhodivizní, už víte, co vás bude v hradeckém dresu čekat?

Podrobněji jsme se o tom ještě nebavili, jen vím, že Elkov bude mít podobný program jako letos. Víc si asi řekneme teď na soustředění.

Start na Giru, zatím největším závodě vaší kariéry, v něm ale určitě nebude...

Nebude, ale není všem dnům konec. Když tomu půjde člověk naproti, může se zase dostat výš.