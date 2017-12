Armádním pilotům pomáhá přežít, teď přibral české reprezentanty

Parta kolem kapitána Pavla Pumprly se tak postupně dozvěděla, že před nimi stojí bývalý basketbalista se 75 ligovými minutami na kontě, ale také dvojnásobný reprezentant v leteckém pětiboji a příslušník leteckých sil Armády České republiky.



„Sloužím u letectva na základně v Čáslavi, kde jsem už čtrnáctý rok. Od roku 2010 působím na pozici instruktora speciální tělesné přípravy, jsem tedy něco jako tělocvikář a mám se svými kolegy na starosti fyzickou přípravu vojáků. Hodně se zaměřujeme i na přežití pilotů po nouzovém opuštění letadla, aby si dokázali pomoct, když by zůstali v terénu sami,“ popsal náplň svého vojenského života.

Sám se spíše než za kondičního specialistu považuje za celostního trenéra. Podle této teorie spolu v těle vše souvisí. Kromě tréninku se tak soustředí i na stravovací návyky, pitný režim a spánek jako důležitou součást regenerace.

„Z častého sportování jsem od těla bral víc a regeneraci jsem moc nedával, což si po třicítce vybralo svou daň. A při zranění jsem se začal zajímat, co šlo dělat líp, což mě přivedlo na dráhu trenéra komplexního typu,“ vysvětluje svůj životní zlom.

Na své cestě za poznáním lidského těla spolupracuje s kondičním trenérem libereckých hokejistů Alešem Pařezem, který právě tuto filozofii aplikuje u úspěšného týmu Bílých Tygrů. Miřejovský tak může porovnat basketbal s hokejem: „Je to taky hodně intenzivní sport a můžu říct, že v současnosti je to jiný sport, než jak jsem ho na té nejvyšší ligové úrovni u nás poznal před 15 lety jako hráč. Rychlost hry mě teď až ohromila, obrovsky se to posunulo dopředu. Sám jsem právě pro silové tréninky během sezony, s velkou intenzitou a spíš kratší dobou trvání, protože to je důležité pro udržení síly a rychlosti.“

Zatímco k tělu a jeho fungování přistupuje jako k celku, hráče bere jako individuality. Tento přistup ocenil i hráč, který si ho mohl vyzkoušet zatím nejvíce. Michal Miřejovský vytvořil takřka nerozlučnou dvojici s toho času zraněným Lukášem Palyzou a společně pracovali na návratu po zlomenině v obličeji. „U něj bylo víc času se věnovat například dýchání a dalším věcem, které jsem odhalil při vyšetření jeho pohybového aparátu,“ přibližuje.

Právě správné dýchání považuje za základ pro správnou fyzickou kondici a prevenci zranění: „Ze zkušenosti vím, že většina jich dýchá takzvaně do hrudníku, kdy plně nezapojují bránici. Ta je hlavním dýchacím svalem a zároveň tvoří horní část té vnitřní jednotky středu, jež aktivuje zpevnění pánve, páteře a hrudního koše. Pokud máte pevný základ, fungují pak líp i končetiny. Proto vždy říkám hráčům - budete rychlejší, silnější a ještě snížíte riziko zranění.“

Kondiční trenér českých basketbalistů Michal Miřejovský a jeho svěřenci v pardubické hale Na Dukle

Pro Miřejovského to byla první reprezentační zkušenost, ale už má plno plánů do budoucna: „Času bylo méně, protože bylo třeba především se připravovat na zápasy. S hlavním trenérem jsem se dohodl, že bych s hráči chtěl být v kontaktu i mimo reprezentační okna a navštěvovat je v klubech, kde by snad mohlo být víc času zapracovat na těchto věcech, jako je zlepšení dýchání. A mohl bych se podívat, jak na tom hráči celkově jsou.“

To vyplývá z jeho teorie, kdy je potřeba se věnovat každému hráči zvlášť. Že nejde o pouhé řeči, dokazuje řada rozhovorů, které Miřejovský zvládl během listopadového srazu. „Individuálně chci hráčům připravit tréninkový plán na kompenzační cvičení, aby to každý měl ušité na míru. Ač jde o týmový sport, ten individuální přístup je dnes potřeba,“ plánuje.

Během pár dní, které měl k dispozici, se snažil hráče co nejlépe poznat. K jakým závěrům došel? „Patrik Auda je skvěle fyzicky vybaven. A dál mě napadá Tomáš Vyoral. Tihle trochu vyčnívají. Další hráči jsou na podobně dobré úrovni.“

Michal Miřejovský a jeho svěřenci během zimního výcviku

S trochou nadsázky může Miřejovský být nápomocen i jako špion a předat národnímu týmu své zkušenosti z Islandu, kde Češi zakončí v únoru druhé reprezentační okno.

„Loni jsem tam byl s letectvem. Island nemá své letecké síly a každé čtyři měsíce si od států NATO pronajímá ochranu svého vzdušného prostoru, který je strategickým vyústěním mezi Evropou a Amerikou. Mise na Islandu není ze své podstaty bojová, jde o ochranu v mírovém prostoru. Byla to zajímavá zkušenost poznat místní podmínky, zkusit si být pryč a dělat svou práci v jiném prostředí, což mě určitě obohatilo,“ vzpomíná.