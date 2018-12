Když Krčmář sjížděl Fourcada: Cítil jsem, že mu to dneska nechutná

Po vytrvalostním závodě jste říkal, že ve sprintu je nutné na střelnici víc zariskovat. Riskoval jste?

Vyloženě ne, to bych měl položky kolem 22 sekund a ne za 29 a 28. Střílel jsem je rychle adekvátně ke sprintu, ale ne s nějakým velkým riskem. Prostě takové, na jaké si v současné době myslím, že mám.

Nechyboval jste v nich, zatímco mnozí přední biatlonisté ano. Přitom podmínky nebyly na stadionu kdovíjak drsné. Jak si tak velké procento chyb vysvětlujete?

Tady je relativně lehký příjezd na střelnici a může tu snadno dojít k podcenění. Všichni se snaží střílet rychle a ta jedna rána vám potom snadno vyskočí. Já to tady na Pokljuce dobře znám, hlídám si to tu. Podcenit zdejší střelnici se nevyplácí.

Dneska jste i rychle běžel, v posledním kole jste rychle sjížděl také Fourcada, který startoval o 30 sekund před vámi a jednou chyboval. Překvapilo vás to?

Já už ve druhém kole viděl, že mu to dneska zrovna nechutná. Ale ten finiš jsem jel víceméně tak, abych ho jel co nejrychleji sám na sebe. Cítil jsem se na trati běžecky dobře, tak jsem nekoukal, jestli je přede mnou Fourcade nebo kdokoliv jiný - a prostě jsem jel.

Ale jak říkali i čeští trenéři: Kdo by nechtěl dojet a předjet Fourcada, že?

Jo, když startuje půl minuty před vámi a vy do cíle dojíždíte vedle něj, o nějaké kvalitě to svědčí. I když on tady dnes skončí až někde kolem třicítky. (Nakonec byl 24.)

Vy se každopádně můžete radovat z povedeného vstupu do sezony, po čtvrtečním 15. místě je to v pátek už Top 10.

Co se týče konzistence výkonů, je to pro mě rozhodně nejlepší úvodní svěťák v sezoně, co jsem kdy jel. Jsem rád, že jsem si potvrdil dobré pocity z přípravy. Jde to dobrým směrem, tak uvidíme, jak bude vypadat další průběh sezony.

A jak bude podle vás vypadat nedělní stíhačka?

Bude to frkot. Kolem nás je to naskládané ve vteřinách, bude to obrovsky vyrovnané. Jsem hlavně rád, že zítra je den volna, tyhle dva závody po sobě bez pauzy byly dost těžké. I když je fakt, že jsem se toho sprintu bál mnohem víc, než jsem možná měl. Na stíhačku se těším.