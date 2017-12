Jsem softbalista, který u toho vzpírá, říká český reprezentant

Jako osobní trenér v jednom z pražských sportovních center má k posilování a potažmo vzpírání blízko. „Chtěl jsem to zkusit, tak jsem se přihlásil na závody.“ Při své vzpěračské premiéře dostal nad hlavu 95 kilogramů v trhu, v nadhozu 123 kilo.

Přestože softbal je jeho jedničkou, ve vzpírání chce pokračovat. V Plzni zaujal a hned dostal nabídku od oddílu z Meziboří, který soutěží ve třetí lize. „Pokud mi to vyjde časově, rád se zúčastním,“ podotkl 23letý všestranný sportovec.

Vzpírat začal před dvěma lety jako součást softbalové přípravy. „Získávám díky tomu dynamiku a sílu. Když se to povede přenést a trefím balon, je to bomba,“ pochvaluje si Kolůch, který patří ve svém týmu Tempo Praha mezi nejlepší pálkaře.

V českém softbalovém prostředí je sice jediným hráčem, který závodně vzpírá, několik spoluhráčů už ale inspiroval. „Mají zájem, chtějí vzpírání poznávat,“ říká Kolůch, který je vzpěračským samoukem.

Přípravu na Velkou cenu Plzně si nalinkoval sám v rámci končícího trenérského kurzu. „Pohyby při vzpírání nejsou jednoduché. Chci, aby každý byl provedený správně, a pak se můžeme posouvat dál,“ uvedl v rozhovoru pro web softball.cz Kolůch, který se při tréninku hlasitě hecuje: „Srovnat ramena, do břicha nadechnout, mačkej osu, záda udrž, lokty ven, nahoře zatínej.“

Kondiční přípravu s činkami směřuje Kolůch k příští softbalové sezoně, kterou bude mít hodně nabitou. Kromě evropského šampionátu se těší také na prestižní turnaj v Praze, jehož se zúčastní nejlepší týmy jednotlivých kontinentů - Argentina, Nový Zéland, USA, Japonsko a Botswana.

„Evropa bude generálkou na mistrovství světa,“ připomíná vrcholný turnaj, který bude Česko hostit v roce 2019. Letošní šampionát v Kanadě byl jeho premiérou mezi elitou, turnaj v Českých Budějovicích je však více. Také proto, že Kolůch byl vybrán za tvář akce. „To je sen každého softbalisty, hrát na domácím mistrovství světa.“

Zatímco ženský softbal má vrchol na olympijských hrách, Kolůch by mohl pod pěti kruhy soutěžit jen jako baseballista. „Olympiáda je lákavá, ale baseball mě nebaví. Zápasy jsou zdlouhavé, softbal je dynamičtější, dělám ho odmala,“ líčí Kolůch, který s ním začal v Kunovicích na Mlatevni.

Tam si také vyzkoušel poprvé extraligu dospělých, po pádu týmu do druhé ligy v roce 2013 však odešel hrát do hlavního města. „Mrzelo mě to, ale extraligovou nabídku jsem vzal kvůli reprezentaci,“ vyložil Kolůch, jemuž se přestup do Prahy vyplatil.

Domů se vrací pravidelně, ale už jako opora úřadujících mistrů Evropy.