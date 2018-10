Manžel a manažer Hrdlička: Svatba Káju uklidnila, s trenérkou pokecá líp

Sezonu každopádně skončí v elitní desítce, v níž se nepřetržitě drží od roku 2016. Mezi hvězdami WTA už má dávno pevné místo. A sponzoři na to slyší.

„V Česku nemáme tolik výrazných osobností a tváří. Skončila Gabriela Koukalová, fotbalistům a hokejistům se tolik nedaří. Tenis je výkladní skříní našeho sportu a Karolína patří mezi tři největší osobnosti sportovního marketingu,“ popisuje Michal Hrdlička, její manžel a manažer, který smlouvy dolaďuje i v těchto dnech v Singapuru.

Jeho dalším cílem je co nejvíc prorazit na nejlidnatějším kontinentu, ideálně v Číně. A postupem času o tom, že má Plíšková velký potenciál nejen na kurtu, přesvědčit také některou z globálních značek.

Jak moc tady pracujete?

Podařilo se tu vyjednat titulárního partnera pro kalendář, který jsme nafotili s Ondřejem Pýchou. Fotky vznikly v Kalifornii, Monaku nebo Praze a partnerem je luxusní šperkařská společnost. Finišujeme jednání s Filou a jsme v podstatě na 99 procent dohodnutí, že bude spolupráce s Karolínou pokračovat na dalších pět let. Takhle dlouhý kontrakt jsme chtěli. Už jí je šestadvacet, a kdyby měla být smlouva znovu tříletá, v jejích 29 letech už bychom nechtěli shánět někoho jiného. Jako oděvní značka je Fila pro Karolínu ikonická, je to přece jen jejich jediná top hráčka.

Jak se to projevuje?

Třeba teď pro ni vyrábí boty na míru; tak aby byly pro Karolínu co nejkomfortnější. Zároveň tvoříme speciální kolekce Fila AceQueen (přezdívka Plíškové) a Fila KP, ty budou dostupné v nově vznikajícím e-shopu na oficiálním webu Karolíny.

Jsou právě výrobci sportovního vybavení sponzorsky klíčoví?

Pro nás je to co do finančního plnění nejvýraznější partner. Celkově máme ročně od sponzorů zhruba milion dolarů – plus Fila. U ní jsou odstupňované i odměny za výsledky: za celý rok se průměruje žebříčkové postavení, a když bude třeba průměrně třetí, dostane k tomu postavení odpovídající bonus.

Byl Singapur vhodným místem pro schůzky?

Máme další myšlenky, které chceme rozvíjet. Probíhají další jednání a mezi nimi je jedna velká čínská firma, která participuje i na turnaji vTchien-ťinu, a měla by zájem o dlouhodobou spolupráci od příštího roku. Potenciál v Asii je velký, od příštího roku bude v Šen-čenu na deset let Turnaj mistryň, zájem o ženský tenis tady roste. Chtěl bych toho využít. Karolíně se v Asii daří a mají ji rádi, protože vysoká blondýna je pro ně úkaz. Zatím je vše na dobré cestě.

Stephensová - Plíšková Sledujte od 13.30 online.

Co je vlastně v této oblasti vrcholem, snem?

Zatím jsme neuzavřeli globální nadnárodní kontrakt, třeba s nějakou americkou společností. Největší radost mám ze spojení s Hublotem (výrobce luxusních hodinek). Když se podíváte na jejich osobnosti, jsou tam Jose Mourinho, Usain Bolt nebo Floyd Mayweather – a Karolína je jejich jedinou ambasadorkou v Česku. Pro globální firmy jsme ovšem malý trh; i když máte celosvětové úspěchy, sponzoři se rekrutují hlavně z Česka.

A tam je situace jaká? Spíš si vybíráte? Nebo říkáte ne?

Není to tak, že bychom partnery odmítali jako na běžícím pásu, ani že by se sami nabízeli v hojném počtu. Je to hodně o kontaktech, v dnešní době se marketingové peníze neshánějí úplně lehce. Stávající počet je optimální. Nejde všem slibovat osobní účasti, focení a natáčení reklam, na to zkrátka není čas.

Jak cenná je v tomto směru účast na Turnaji mistryň?

Spíš to beru v rámci celé sezony: povedla se, proto se dostala až sem. Kdyby byla průměrná či podprůměrná, pro vyjednávání by to bylo určitě horší.

V Singapuru působí Karolína uvolněně. A nejen proto, že účast si zajistila na poslední chvíli, že?

Od té doby, co se rozhodla pro změnu trenéra, pookřála, zase našla radost ve hře. Předtím si spíš plnila povinnost, tolik ji to nebavilo. Rennae (Stubbsová) má extrémně optimistický přístup, pro ni je každý den nejlepší na světě. Neustále z ní srší pozitivní energie, což je dobře, to přesně Kája potřebuje. Ona spíš hledá chyby, než aby se radovala z maličkostí.

Jak moc jste si s australskou dobračkou Stubbsovou sedli?

Je to prostě fajn baba. Otevřená, lidská a vřelá. Pořád se směje, vymýšlí ptákoviny. Nemá žádnou rodinu, řeší jen tenis. A dokáže se naladit i na úroveň 26leté Káji, což je zajímavé spojení. Na ženské trenérce vidím spoustu pozitiv – pokecají si o věcech, o kterých si nepopovídá ani se mnou jako s manželem. Supluje jí roli kámošky. S trenérem-chlapem si těžko může povídat o nákupech nebo si ukazovat fotky toho, co má kdo na sobě, a smát se tomu. Řeší ryze holčičí věci. Díky tomu přijde i na jiné myšlenky.

Karolína si pochvaluje, že rozsekla kruh českých koučů, kteří se točí kolem českých špičkových hráček. Příští sezonu ji povede také španělská legenda Conchita Martínezová. Má to i praktické výhody?

Mám pocit, že když jí někdo něco říká v angličtině, mozek to vnímá jinak než v češtině. Musí se víc soustředit a informaci vstřebá hlouběji. I Rennae tvrdí, že Karolína je jako houba; že je tak učenlivá, že všechno, co se jí řekne, splní. Čímž je zároveň i pro Rennae dobrým tréninkovým materiálem.

V létě jste stihli svatbu. Je i tohle pro sportovkyni důležitá věc?

Asi ji to uklidnilo. Užili jsme si to, byla to svatba v úzkém kruhu, ne ta se stovkami hostů, co by nás nějak stresovala přípravami. Nezatěžovali jsme se prakticky ničím kromě maličkostí – vybrat šaty si samozřejmě musela (úsměv). Od té doby nám všechno funguje dál. Má to v hlavě srovnané, má uspořádaný život. Může se koncentrovat jen na tenis a nemusí řešit žádné okolní vlivy nebo patálie, které by ji od sportu mohly negativním způsobem odvádět.