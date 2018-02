Jsem rád, že jsem přestal fotrovatět, říká brněnský házenkář Dostalík

„Když už na hřiště vlezu, nechci být trapnej,“ nakázal si pivot SKKP Handball Brno. Něco takového však u mazáka, jehož pestrý životopis čítá i reprezentační kapitoly, snad ani nehrozilo. „Ukázal svou kvalitu. Tím, že dlouho nehrál, to nebylo úplně ideální, ale na hřišti byl cítit a byl platným hráčem,“ ocenil brněnský trenér Aleš Kořínek po sobotním domácím duelu se Zubřím.



V něm Dostalík okusil extraligovou vřavu po tři čtvrtě roku dlouhé odmlce. „Bylo to v pohodě, akorát výkon nás všech byl takový nemastný neslaný. Nemám z toho dobrý pocit,“ odfrkl po porážce 24:27.

Pro Dostalíka je však malým vítězstvím, že vůbec může opět hrát. Svou bohatou kariéru přerušil nedobrovolně, když jej vedení klubu z Králova Pole v létě odstrčilo z týmu. „Prvně jsem byl nešťastný, pak jsem si na to docela zvykl. Možná až moc, protože jsem začal být lenivý. Tak jsem rád, že se ozvali a přestal jsem doma fotrovatět,“ líčí brněnský svéráz. „Stejně bych začal něco dělat a jsem rád, že můžu dělat tohle.“

V mezidobí se víc věnoval rodině, ale zároveň se udržoval. „Nijak extra jsem neběhal, ale hrál jsem nějaké fotbaly, golf a začal jsem se trochu prát. Teda ne s nikým v kleci, ale měl jsem nějaké boxerské tréninky, zkoušel jsem si ty pohyby a bouchání někam, do někoho a něčeho,“ popisuje Dostalík.

Zatímco okoušel nový život, brněnský tým bez něj tápal. Po odchodu trenéra Jozefa Hantáka staršího tak napadlo šéfy znovu oslovit dlouholetou hlavní tvář klubu. „Vedení samo navrhlo, jestli by nestálo za to zvážit jeho opětovné zapojení do týmu. Pak se o tom bavil se mnou a řekli jsme si, jak by to mělo vypadat,“ sděluje kouč Kořínek.

Nad nabídkou, která přišla kolem Vánoc, Dostalík chvíli váhal, ale nakonec kývnul. Jeho debut o dva týdny oddálily zdravotní komplikace, ale v sobotu už se opět přetlačoval se soupeřovými chasníky a vstřelil i jeden gól. „Pro pivota je snadné se do toho dostat. Kór, když jsem s borcama, se kterými jsem hrál roky předtím. Na tom svém postu se musím dívat, co hrají, a podle toho se zařídit,“ přibližuje adaptaci do mužstva. „Pro tým je velkým přínosem. Je to hráč, který může posouvat věci mezi mladé,“ věří Kořínek, jehož celek se nyní nachází těsně za osmičkou pro play-off.