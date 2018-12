Zlínský Čechmánek: Mladí mě respektují, ale u některých mi chybí zápal

„Nevím, jak přesně mě berou. Co se týká úcty nebo třeba respektu, nemůžu říct křivého slova. Co navrhnu, celkem s radostí plní,“ prohodil čtyřiatřicetiletý blokař. „Možná to úzce souvisí s tím, že jsem součástí realizačního týmu. Mám na starosti posilovnu a kondiční přípravu.“

Jak vznikla tahle spolupráce?

Přišel jsem s tím sám v létě. Nebyl tady ucelený systém v posilování. Domluvili jsme se, že za to budu zodpovídat. Mám dozor, vymýšlím plány. Čerpám ze zkušeností, nechávám si hodně radit od zkušenějších hráčů a trenérů z různých klubů.

Bez vás by měl tým věkový průměr lehce přes dvacet let. Je těžké ukočírovat tak mladý celek?

Není to složité. Kluci vytvořili neskutečně pozitivní kolektiv. Škoda, že to nedokážeme úplně přenést na hřiště, pokud jde o výkony. Strašně moc chtějí a výsledkem je, že v rozhodujících momentech chybují.

Zvažujete více, co pak mladším spoluhráčům říct, když se jim něco nepovede?

Kritika je velmi jednoduchá. Sám moc neriskuju a můžu strašně ublížit. Kritice se snažím vyhýbat. Na některých je spousta práce, u jiných méně. U některých mi chybí šmrnc, srdce, zapálení. Přijde mi, že si neuvědomují, jak je to důležité.

Většina extraligových týmů má zkušené hráče, zahraniční reprezentanty. Je složité jim konkurovat?

Neskutečně těžké. Hlavně v koncovkách. Jsem zkušený, ale v uvozovkách na blbém postu. Kolikrát se nedotknu při výměně ani balonu, pokud ho neuvedu do hry. Nahrávače máme mladé. Ráďa (Šulc) prošel mládežnickými reprezentacemi, Peter (Barták) zkušenosti nemá a tady je sbírá poměrně těžko.

Jak vám může pomoct poslední zápas, ve kterém jste proti Brnu získali po třech kolech aspoň bod?

Věřím, že nám pomůže. Prohrávali jsme 0:2, zvedli jsme se. Brno jsme potrápili, nepočítali s tím. Uvidíme, jak trenér nastaví sestavu. Často se mění, i hráči posty. Každý chce pomoct tím nejlepším způsobem, ale ne každý má ujasněnou přesnou roli v týmu.

V půlce základní části jste předposlední. Vypadá, že úspěchem už bude posun o místo, které vám zajistí předkolo, že?

S každým soupeřem hraji naplno. Párkrát to musí vyjít, abychom se nedostali do nepříjemných situací na konci sezony.