Kluci už vyhráli, tvrdí opora karvinských házenkářů Brůna

Michal Brůna jako každý pátek odpoledne vyběhl na hřiště s mladšími žáky, které trénuje třikrát týdně.

„Baví mě to,“ usmál se. Připustil, že částečně se před rozhodujícími zápasy o titul i odreagoval. „Ale není to žádný odpočinek, dvě hodiny musím mluvit a mluvit. V tomto věku toho kluci do hlav dostanou nejvíce.“ Ale bavil se s nimi i o nadcházejících finálových duelech. „Ptají se. Ostatně před zápasy s námi vybíhají na hřiště. Určitě budou v hledišti a budou nám fandit.“

Karvinští oba vzájemné zápasy v této sezoně s Plzní vyhráli. Leč Brůna roli favorita odmítá.

Finále extraligy házenkářů Baník Karviná - Plzeň Série na tři výhry se hraje v Karviné dnes od 18.00 a v neděli od 10.30, termín případného pátého utkání zatím není znám. V Plzni se týmy střetnou 19. května od 11.00, případně o den později v 17.00. Vzájemné zápasy v této sezoně:

Plzeň - Karviná 25:28 (15:17)

Karviná - Plzeň 30:27 (12:18)



„Když jsem se před sezonou do Karviné vrátil, tak jsme se s vedením domluvili, že chceme být do pátého místa. Takže kluci už vyhráli,“ řekl Michal Brůna. „A až na tři čtyři starší hráče nikdo z našeho týmu play off nehrál. V minulých letech spíše bojovali o záchranu.“

Podle něj bude hodně důležité, jak se mladíci vypořádají s nervozitou. „Té se je snažím zbavit, snažím se je dostat do pohody, že už teď jsou vítězové.“ Brůna dodal, že po dlouhé době, byť vítězili, mohli být se svou hrou na devadesát procent spokojeni v závěrečném semifinálovém duelu v Lovosicích, který vyhráli 38:33. „Jestli takový výkon zopakujeme, pak máme šanci Plzeň porazit,“ tvrdí Brůna.

S Karvinou má tituly z let 2000, 2001 a 2002, než odešel do zahraničí. „Tehdy jsem byl nezkušený, v jiné pozici, teď mám zodpovědnost i za ty mladší. Doufám, že to zvládneme.“

V minulých třech letech, kdy se v extralize opět hraje play off, byli Plzeňští vždy ve finále a až loni v něm podlehli Dukle Praha. „Jsou nejvíce házenkářští, mají systém, ale věřím, že jsme se dobře připravili,“ uvedl Michal Brůna.