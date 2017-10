Vrátil jsem se do Karviné ukončit kariéru, říká Brůna

Během nich prošel Frýdkem-Místkem, německými celky Stralsunder, Füchse Berlín, Emporem Rostock a polským Pogoněm Štětín.

„Zpátky mě přivedla nová politika klubu,“ prohlásil devětatřicetiletý Brůna. „Ve výboru jsou noví lidé, chtějí klub budovat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. Takže když mi nabídli, abych se vrátil, přijal jsem to.“

V jakém stavu jste karvinské mužstvo našel?

Tým se posílil. O některých hráčích jsem věděl, že přijdou, což byl také jeden z důvodů, proč jsem tady. Třeba s brankářem Nemanjou Marjanovičem jsme se o návratu bavili. Rozhodl jsem se přijít domů před zdejší výborné fanoušky ukončit kariéru.

Co vás pořád drží v kondici?

Je to především pravidelný trénink. Mám už za ty roky vychytaná cvičení, která mi vyhovují. V mém věku jde hlavně o to, abych udržel stabilní formu. Těžko se budu ještě nějak rozvíjet.

Jaké jsou ambice Karviné?

Vedení přišlo s tím, že chce skončit do pátého místa. A to je s tímto mančaftem reálné.

Objevují se však hlasy, že můžete bojovat o titul.

Někteří lidé to říkají, ale já o tom mluvit nechci. Samozřejmě za každou vyšší příčku, než je pátá, budu šťastný, ale nechci mít nějaké silné řeči. Rozhodně v lednu budeme vědět více. Nebudu křičet, že bojujeme o titul.

Start Karviné do sezony ale nebyl přesvědčivý. Souhlasíte?

Je to tak. Máme ale osm nových hráčů, takže se musíme sehrát, poznat se. Některé mančafty na to potřebují dva tři roky. My jsme spolu tři měsíce. Minule s Kopřivnicí (36:29) jsme trochu ukázali zuby a doufám, že v tom budeme pokračovat.

V neděli od 10.30 hostíte Lovosice. V čem bude v této sezoně síla Karviné?

V rychlých útocích. Chceme hrát pro diváky - útočně, bojovně a tvrdě.

Jak se za ty roky, co jste tady nebyl, extraliga změnila?

Už si ani nepamatuji, jaká byla, když jsem odcházel. To jsme získali titul. Slyšel jsem, že nynější liga je špatná, ale po těch pěti kolech musím říct, že je v ní hodně dobrých hráčů, mladých a perspektivních. K tomu by liga měla být hodně vyrovnaná.