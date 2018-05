Volejbalistka Mlejnková si zahraje polskou ligu za Rzeszow

Se Stuttgartem získala Mlejnková v bundeslize tři stříbrné medaile, vloni vyhrála Německý pohár a v roce 2016 Superpohár. V Rzeszowě bývalou hráčku pražského Olympu povede renomovaný italský trenér Lorenzo Micelli.

„Měla jsem ještě jednu nabídku v Polsku kromě Rzeszowa a dalo by se říct, že to finální rozhodnutí jsem udělala hlavně kvůli trenérovi. Přeci jen jsem ještě mladá hráčka, se kterou se dá pracovat. A myslím si, že italský trenér Micelli by mě toho mohl ještě mnoho naučit jak po technické, volejbalové, tak i mentální stránce,“ uvedla Mlejnková v tiskové zprávě agentury Sportfin.

„Míša je mladá talentovaná hráčka, která musí ještě sportovně růst. Má výborné chování na hřišti i charakter. Proto jsem si ji vybral a jsem rád, že akceptovala naši nabídku. Chtěl bych jí pomoci stále se zlepšovat,“ řekl Micelli, který s Bergamem dvakrát vyhrál Ligu mistryň.