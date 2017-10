Střelecký šampion má zbrojní pas zpátky. Může bojovat o zlatý hattrick

Pětačtyřicetiletý šampion v trapu z Atlanty a Sydney byl zatčen vloni v květnu po opileckém konfliktu s bratrem. Kvůli dočasné suspendaci přišel o účast na olympijských hrách v Riu de Janeiro, kde si mohl jako teprve druhý Australan připsat už sedmý start pod pěti kruhy. Letos v květnu byl za prohřešky proti pravidlům bezpečného držení a zacházení se zbraněmi odsouzen.

„Byla to velice citelná cena přijít o sedmou olympiádu a případnou možnost nést vlajku, nicméně jsem to musel přijmout,“ řekl Diamond novinářům po dnešním rozsudku. Nyní se hodlá znovu zaměřit na trénink a jeho cílem je start na OH v Tokiu. „Je to jako jízda na kole, nemůžete to zapomenout,“ dodal.

Diamond, jenž debutoval na hrách v Barceloně v roce 1992 a poté startoval na všech olympiádách až do Londýna 2012, měl s chováním problémy už v minulosti. V roce 2004 málem přišel o účast v Aténách kvůli hádce s přítelkyní, kterou udeřil a byl stíhán za ublížení na zdraví. Na čas přišel o zbrojní pas a nemohl startovat v nominačních závodech, nakonec ale dostal šanci kvalifikovat se na hry dodatečně.