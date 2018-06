Karlovy Vary lákají na basket. Češky vyzvou Čínu, Turecko a Rumunsko

Od úterý do čtvrtka pokračuje tradice započatá v roce 2010. Mezinárodní turnaj ženských basketbalových reprezentací se po roce znovu vrací do Karlových Varů. Už posedmé. Za dobu uplynulých devíti let se nekonal pouze jednou.

S jedinou změnou, vždy probíhal v KV Areně, v místě Stříbra s chutí zlata, jak psal Jakub Bažant v knize o světovém šampionátu před osmi lety. Letos se přesouvá o pár metrů dál, do komfortnější a modernější Haly míčových sportů.

Znovu se představí čtyři celky

Reprezentační ženské týmy Číny, Turecka, Rumunska a samozřejmě hlavně tým českých Lvic, v jehož výběrovém kádru se po Kateřině Rokošové objevila i další hráčka karlovarského ženského extraligového áčka - Dana Kušlitová. Ta se na rozdíl od Rokošové představí i na turnaji. „Roky“ je na dovolené v Chorvatsku.

K tomu samozřejmě musíme připočítat hráčky vzešlé z karlovarské líhně, pro tentokrát představené pouze Lenkou Bartákovou, momentálně hráčkou slovenského týmu Piešťanské Čajky. Stabilní reprezentační opora Alena Hanušová v této fázi nominace chybí. Všechny celky na karlovarském turnaji už alespoň jednou startovaly. O české reprezentaci snad nemůže nikdo pochybovat.

Češky hrály pokaždé

Ta se karlovarskému publiku jako hostitel svých soupeřů samozřejmě představila v každém ročníku. Letos navíc bude do turnaje vstupovat v dobrém rozpoložení. Basketbalové Lvice jsou krůček od splnění svého hlavního cíle – postupu na ME 2019.

Ve čtyřech zápasech kvalifikace nepoznaly hořkost porážky, když porazily i aktuální třetí nejlepší tým Evropy Belgii. Karlovarský turnaj bude hlavní přípravou na podzimní finiš kvalifikačních bojů.

Informace pro fanoušky Vstupenky na turnaj můžete zakoupit online prostřednictvím portálu Ticketportal nebo ne dříve než hodinu před zahájením jednotlivých dvojutkání na pokladně v Hale míčových sportů. Cena denní vstupenky na obě utkání byla stanovena na 90 Kč (zlevněná 50 Kč) nebo je možno zakoupit permanentku na celý turnaj v ceně 200 Kč (zlevněná 100 Kč ).

Stejnou bilanci v kvalifikaci mají i turecké basketbalistky. Rozhodně tak míří na další evropský šampionát, ale rozehrané to mají na více frontách. Turnaj, který už také dobře znají, jim bude sloužit jako úvodní příprava na světový šampionát, který se uskuteční na konci září.

Ke stejnému cíli směřuje i Čína, která se rovněž na světovém turnaji ve Španělsku představí. Tradiční účastník MS či OH bude chtít k loňské jediné výhře v Karlových Varech, kdy o jediný bod přehrál českou reprezentaci, přidat další úspěchy. Basketbaloví pamětníci si určitě vzpomenou, kdy mohli v Karlových Varech vidět rumunskou basketbalovou reprezentaci. Ano, Rumunky byly mezi čtyřmi celky, které v roce 2010 celou tradici karlovarského turnaje pomáhaly založit.

Loni Češky skončily na turnaji v KV Areně na posledním čtvrtém místě, to byl ale tým v počáteční fázi přípravy na blížící se mistrovství Evropy v Praze a Hradci Králové a turnaj v Karlových Varech byl pro ně první herní prověrkou. Dvakrát tady navíc ztratily zápas až v samotné koncovce a s fanoušky se rozloučily výhrou nad Srbkami, úřadujícími mistryněmi Evropy.

Zajímavý turnaj nás čeká také letos, vždyť v něm zúčastněným basketbalistkám půjde o to dostat se do závěrečných nominací svých celků. Český tým s úspěšným trenérem Štefanem Svitkem, dva účastníci posledních OH i nadcházejícího MS a tradiční evropský celek jsou zárukou kvalitní podívané.