Biatlonová unie hodlá Rusku vrátit plné členství v červnu

IBU navíc Rusku ponechala pořadatelství březnového finále Světového poháru. Závody v Tjumeni však na protest proti ruskému dopingovému skandálu bojkotovalo několik zemí včetně české reprezentace.

Ruský dopingový skandál Vývoj přehledně

O termínu navrácení plného členství informoval agenturu RIA Novosti místopředseda IBU Viktor Majgurov. Podmínkou ale je, aby se do června žádný ruský biatlonista neprovinil proti antidopingovým pravidlům.

V prosinci výkonný výbor IBU rozhodl, že Rusko bude pouze provizorním členem minimálně do konce sezony. Jako jednu z podmínek pak stanovil, že MOV nejprve musí zrušit suspendaci Ruského olympijského výboru. To se stalo 28. února, tři dny po skončení olympijských her v Pchjongčchangu, kde ruští sportovci startovali pod neutrální vlajkou.