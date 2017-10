Memoriál Luboše Tomíčka narušilo počasí, triumf slavil mladý Australan

Organizátoři měli stejně jako před rokem smůlu na počasí. Zatímco loni byli nuceni ukončit závod již po 12 z 20 jízd základního rozpisu, letos se jich odjelo 16. Opět tak nedošlo na dramatické rozuzlení v podání finálové jízdy.

Teprve jedenadvacetiletý australský talent Fricke, jenž stejně jako Milík zasáhl i do dvou z dosud odjetých deseti závodů letošního seriálu Grand Prix, nenašel ve čtyřech absolvovaných jízdách přemožitele. Potvrdil tak výbornou formu z posledních dnů: v pátek si třetím místem vyjel celkový bronz v MS závodníků do 21 let a třetí skončil po skvělých výkonech rovněž v závodě o Zlatou přilbu.

„Původně jsem s účastí nepočítal, ale dostal jsem nakonec pozvánku a jsem moc rád, že jsem se mohl tohoto prestižního závodu zúčastnit a nakonec ho i vyhrál. Bylo to dnes velmi těžké, protože celý závod pršelo a na té trati to bylo patrné. Bylo to pak už i nebezpečné, proto jsem ani nechtěl jet poslední jízdu,“ řekl Fricke České televizi.

Druhý byl na Markétě Dán Peter Kildemand, jenž v Grand Prix odjel většinu závodů poté, co nahradil dlouhodoběji zraněného krajana Nickiho Pedersena. Kildemand si vedl rovněž výtečně, neboť tři jízdy vyhrál a v jedné skončil druhý, za vítězem tak zaostal o jediný bod.

Třetí skončil Chorvat Jurica Pavlic. Vítěz Zlaté přilby z roku 2015 dojel nejprve poslední, ale další tři jízdy vyhrál a díky tomu byl vyhlášen jako třetí na úkor Krčmáře. Vítěz sobotní Zlaté stuhy juniorů v Pardubicích měl na kontě rovněž devět bodů, ale po horších umístěních, neboť tři body za vítěznou jízdu si připsal jen dvakrát.

„Pro mě není dobře, že se skončilo předčasně. Mohl jsem být na bedně, ale ta dráha byla už nebezpečná, bylo to dobré rozhodnutí. Myslím, že i tak už vydržela s ohledem na počasí docela dost. Pak už se nikomu nechtělo jet,“ uvedl Krčmář.

Sedmý byl Matěj Kůs, vítěz Tomíčkova memoriálu z roku 2010. Obhájce loňského prvenství Švéd Peter Ljung se musel spokojit s osmou příčkou. Milíkovi dvakrát vypověděl službu motocykl, na kýžený vítězný double tak neměl šanci dosáhnout.