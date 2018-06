Koulařské hvězdy ozdobily Odložilův memoriál. A Staněk se neztratil

Podobná konkurence v koulařském sektoru se na Memoriálu Josefa Odložila ještě nesešla.



„Docela jsem koukal, když oba oznámili,“ smál se český hromotluk. „Kde na ostatních disciplínách ušetřili, tam se u nás plácli přes kapsu.“

Za prosluněného počasí se Staněk na Julisce s oběma americkými obry statečně pral. Kovacse dokonce nechal za sebou, na Crousera nestačil.

Olympijský šampion totiž předvedl velehod. Svou kouli poslal na metu 22,31 metru.

Americký koulař Ryan Crouser.

„Celkem jsem koukal. Čekal jsem, že tu budou nějací soupeři kolem dvacítky jako vždycky. Aspoň jsem nedostal dva metry...,“ smál se šestadvacetiletý Čech.



Sám nakonec s výkonem 20,71 metru skončil na Odložilově Memoriálu třetí, když o šest centimetrů nestačil na Rusa Lesnoje.

„A to mě mrzí. Myslel jsem, že mě porazí jenom Crouser. Jsem z toho takový rozpačitý, všechny hody měly stejnou rychlost, moc jsem to nezrychlil, nevzaly to prsty, což tam chybělo. V tréninku jsem házel trošku líp,“ mrzelo ho.

Těch tréninků přitom kvůli zranění absolvoval jen pár.

Měsíc a půl bez tréninku

Před dvěma měsíci se mu totiž během soustředění v Jižní Africe ozvalo tříslo.

„Tam navíc není moc dobrá regenerace a jak jsme tam dlouho, tělo je unavené, něco takového se tam může lehce stát,“ říká český rekordman.

Na měsíc a půl vypadl z tréninku. Snažil se alespoň házet z místa, aby úplně neztratil dynamiku v ruce, dřel v posilovně.

Pilovat techniku však bylo nemožné.

„I proto to dneska bylo špatný,“ hodnotil. Před memoriálem stihl všehovšudy pouze tři plné tréninky.

„Pořád to nejsem úplně já. Snažím se nemyslet na to, že by to mohlo prasknout znovu, ale furt je to takový trochu vabank. Občas to pobolívá a nemůžu to úplně rozjet, to pak dělá ty metry. Když to na začátku úplně nenakopnu, nemůžu pak těžit z té výšky a síly. Rychlost holt potřebuju. Ještě chvilku to zabere, času mám dost,“ dodává.

Není to tak dávno, co o něm platilo – skvělý na mítincích, poloviční na velkých akcích.

Loni v březnu tu černou sérii prolomil. Na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě vrhl kouli na metu 21,43 metru a získal stříbro.

Na světovém šampionátu v hale bral letos v březnu v britském Birminghamu bronz. Znovu házel za 22 metrů a znovu ukazoval, že forma je skvělá.



Jenže pak přišel ten zatracený hod v Jižní Africe.

Nyní tak Staňka čeká trochu improvizované ladění formy směrem k srpnovému mistrovství Evropy v Berlíně.

„Chvilku mi ještě zabere, než se dostanu do stoprocentní formy, ale Evropa je pro mě ta hlavní,“ říká.

Na té chce znovu útočit na medaile nejcennější.