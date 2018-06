Vadlejch po druhém nejdelším hodu: 90 metrů? Chybí jen lepší technika

Dneska byste vyhrál všemi vašimi platnými pokusy. Ten jeden vám přesto dost uletěl.

Uletěl o tři metry, to zase není tolik. Trenérovi ani mně se to každopádně nijak extra technicky nelíbilo. Byla tam sice obrovská výbušnost, která se projevila na té vzdálenosti, ale technika ideální nebyla.

Zpravodajství Vadlejch přehodil 89 metrů, zářili Američané

Je to už podruhé, co jste si na domácím závodu vylepšil sezónní maximum.

Závodí se mi tady perfektně. Vloni jsem hodil 87 metrů, teď 89, je to paráda. Někoho to sice může svazovat, ale já sem jdu jak na trénink a když se pak takhle zadaří, je to něco výjimečného.

Jste čím dál stabilnější, ale asi byste sám chtěl, aby to bylo ještě lepší, ne?

Ono už v přípravě to vypadalo, že bych mohl házet dál. Teď se to projevuje, hodil jsem o dva metry dál než vloni na stejném závodu. Kdybych pak na vrcholu sezony hodil taky o dva metry dál, nezlobil bych se.

Řešíte s trenérem, co vám chybí k 90 metrům?

Oba to víme, je to technika, uvolněnost v konci. Bohužel se mi to zatím nedaří, pořád to hledám. Na druhou stranu jsem pořád ve věku, kdy to hledat můžu, takže budu pokračovat.

V průběhu závodu vás nejvíc naháněl Moldaec Mardare. Vyhecovalo vás to aspoň trochu?

Je to kluk, který háže stabilně daleko. A je samozřejmě skvělé, když mě někdo žene.

Nelitujete občas, že jste se narodil do tak silné generace hlavně německých oštěpařů?

Ne, neštve mě to, naopak mě to žene. Všichni máme různou techniku, ale dokážeme házet strašně daleko. Andreas (Hofmann) háže úplně jinou technikou než zbytek světa a letí to takhle daleko (za 92 metrů). Těch devadesát se opravdu dá hodit různě. Předtím to vypadalo, že je to skoro nemožné. Teď to už vypadá docela možně.

Němečtí oštěpaři letos na Odložilově Memoriálu chyběli. Bylo fajn, že jste měl větší šanci vyhrát?

Je mi to asi jedno. Kdyby někdo hodil 90, říkal bych si, že těch 89 je dobrých, ale pojď taháme. Na druhou stranu ne že bych to teď zabalil, snažil jsem se ze sebe vytáhnout to nejlepší. A můj druhý životní výkon tady je úspěch. Na začátku června to nemůžu hodnotit negativně.