Skokané na lyžích uctí ve Frenštátě legendárního Jiřího Rašku

Raškův memoriál se ve frenštátském areálu Na Horečkách uskuteční v neděli od 14 hodin. Jeho součástí jsou závod Kontinentálního poháru a rovněž finálový souboj seriálu Beskydy Tour, který se koná také v Polsku na můstcích ve Szczyrku a Wisle.

Program Světový pohár žen Trénink, kvalifikace 09.00 PÁ 1. kolo a finále 16.30 PÁ Kvalifikace 12.30 SO 1. kolo a finále 14.00 SO Memoriál Jiřího Rašky Trénink 11.30 NE Zkušební kolo 12.30 NE 1. kolo a finále 14.00 NE

Už v pátek (16.30) a v sobotu (14.00) se ve Frenštátě představí elitní skokanky na lyžích v rámci dvou závodů Světového poháru – Grand Prix.

„Letos vzpomínáme na dědovo olympijské vítězství z před padesáti let, a to přímo v jeho rodišti a na můstku, který byl postavený na jeho počest. Tenkrát šlo o zlomový úspěch českého sportu,“ připomněl Jan Mazoch, rovněž účastník olympiády a Raškův vnuk.

Představí se kompletní česká špička s výjimkou Romana Koudelky, jenž na serveru skoky.net řekl, že potřebuje mít více natrénováno.

Startovat budou Vojtěch Štursa, Lukáš Hlava, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Tomáš Vančura, František Holík a členové Dukly Frenštát Filip Sakala, Radek Selcer a Petr Vaverka. „K favoritům patří obhájce prvenství, Rakušan Maximilian Steiner, ale silní budou rovněž Poláci a Norové,“ uvedl ředitel závodu Jan Baier. „Nastoupí přes sedmdesát skokanů, půjde o dosud nejlépe obsazený memoriál.“

Přijedou olympijské vítězky

Na Světový pohár žen se přihlásily skokanky z šestnácti zemí včetně vítězky obou dosavadních závodů Grand Prix této sezony, Japonky Sary Takanašiové.

Nechybějí olympijské vítězky, Norka Maren Lundbyová a Němka Carina Vogtová, která je i čtyřnásobnou mistryní světa, ani první žena, která doletěla za 200 metrů, Rakušanka Daniela Irašková-Stolzová.

„Jde o nejlépe a nejpočetněji obsazené závody v historii, protože nepamatuji, že by někde v kvalifikaci, a to ani v zimě, bylo na šedesát závodnic,“ podotkl Jan Baier. „Nehledě na to, že tady budeme mít téměř všechny skokanky, které byly na olympiádě v Soči do třicátého místa. Navíc u nás absolvují hned dva závody, což jen potvrzuje kvalitu Světového poháru, který tady byl loni.“

Česko reprezentují Barbora Blažková, Karolína Indráčková, Marta Křepelková, Štěpánka Ptáčková a Michaela Rajnochová.

„Uvidíme, kolik holek z našeho družstva se v tak silné konkurenci probojuje do hlavního závodu,“ podotkl Jan Baier.