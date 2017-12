Česko nebude spolupořádat ME volejbalistek v roce 2019

Český svaz by nicméně rád tuto akci uspořádal o dva roky později, kdy bude slavit sto let od založení.

„Pořádání například skupiny ME v roce 2021 by z mého pohledu bylo ideální. K tomu budou směřovat moje kroky a aktivity na úrovni CEV,“ řekl pro svazový web předseda Marek Pakosta. České reprezentantky tak budou muset absolvovat kvalifikaci, na letošním Euru obsadily 12. místo.

Po změně formátu bude za dva roky na šampionátu startovat 24 týmů místo 16 a ženský turnaj proběhne ve čtyřech zemích: spolu se Slovenskem také v Turecku, Polsku a Maďarsku. Spolupořadateli mužského turnaje jsou Francie, Nizozemsko, Belgie a Slovinsko. Čeští volejbalisté se díky čtvrtfinálové účasti v Polsku kvalifikovali přímo.

„Pro rok 2019 CEV výrazně změnila podmínky pro pořadatele. Organizátor musí vedle pokrytí veškerých nákladů spojených s organizací ještě uhradit 1,5 milionu eur jako vstupní poplatek. A tak máme poprvé v historii situaci, kdy i finančně silné federace jako Turecko (ME žen) a Francie (muži) šly cestou sdíleného pořadatelství a tím pádem snížení nákladů. Pro každou kategorii jsou tak čtyři organizátoři,“ vysvětlil Pakosta.

V příštím roce obě české reprezentace budou hrát obnovenou Evropskou ligu, nově rozdělenou na dvě výkonnostní úrovně Gold a Silver. Muži i ženy jsou ve „zlaté“. Světová federace FIVB totiž Světovou ligu (pro muže) a Grand Prix (pro ženy) uzavřela jen pro 16 družstev a přejmenovala na Ligu národů.

Čeští volejbalisté ve skupině C narazí na Finsko, Portugalsko a Španělsko, ženy pak na Slovensko, Bělorusko a rovněž Španělsko. V šesti zápasech budou bojovat od května do června o postup do Final Four.

„Nyní se dolaďuje rozpis zápasů. Naší snahou je, abychom alespoň dva domácí zápasy mohli z pohledu pořadatele spojit a „vytvořit“ tak dvojzápas mužů i žen v ten samý den. To by byla zajímavá možnost, jak během jednoho hracího dne představit oba národní týmy,“ dodal Pakosta.