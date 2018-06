Španělé podali protest. Vyhodili tím vicemistryni světa Fišerovou z finále

Když v sobotu projela cílem semifinále, zdálo se ještě vše v pořádku: bezpečný postup mezi desítku finalistek.

Ve výsledkové listině na světelné tabuli u jména Fišerové ani neblikala hvězdička, značící, že sporný průjezd některé z branek ještě prozkoumají rozhodčí u videa.

Přesto jí byla dodatečně přiřknuta penalizace 50 trestných vteřin za neprojetí branky číslo 20. Stalo se tak po protestu španělského týmu proti čistotě jízdy Fišerové.

Abyste rozuměli: Španělka Lazkanová byla předtím v semifinále na jedenácté, tedy první nepostupové pozici. Penalizací Češky se posunula mezi finalistky.

Byl to pro vás šok, Terezo, když jste se dozvěděla o svém odsunutí z finále?

Byl to velký šok. Oznámili mi, že španělský tým na mě podal protest, který byl uznaný. A my už s tím nemohli nic dělat, protože není možné, abychom pro změnu my protestovali proti takovému rozhodnutí. To je sport, musím se s tím vyrovnat.

Viděla jste už váš sporný průjezd na videu?

Koukala jsem na to, bylo to sporné. Z toho videa by se dalo vymyslet cokoliv. Záleží, jaký rozhodčí u něj sedí a jak to posoudí. Druhou věcí je, že podle mě nejlíp ze všech to vidí rozhodčí z můstku nad tratí. A ten mi na té dvacítce nahlásil jen ťuka (=šťouch za 2 trestné sekundy). Myslela jsem si, že to tak zůstane. Ale co, i každá prohra člověka posílí.

Kdy jste se o vašich 50 trestných vteřinách dozvěděla?

Už jsem se šla po semifinálové jízdě vypádlovat a převlíknout. Pak koukám, že můj trenér někam běží. Ptala jsem se ho, co se děje. Odpověděl mi: Zatím nic, převlíkni se. Jen tak jsem tam postávala, než mi někdo řekl, oč běží.

Jste proto naštvaná na Španěly?

Oni to prostě s protestem proti mně zkusili, jestli to vyjde, nebo ne, což si myslím, že by se nemělo dělat. Ale holt to udělali, díky tomu mají ve finále jednu závodnici, zatímco my ani jednu… Tak to prostě je.

Jaký jste měla předtím pocit z jízdy?

Jelo se mi hodně dobře, jen jsem trochu pokazila kombinace branek 14, 15, 16, když jsem si z předchozí protivody málo vyjela. Trochu mi potom i docházely síly, tak jsem zbytek trati tak nějak splouvala a myslela si, že mám čas pod kontrolou. Až se stala ta chyba na dvacítce.

Co jste si v tu chvíli řekla?

Vůbec jsem netušila, že by to mohla být padesátka. Byla jsem přesvědčená, že šlo jen o ťuk rukou. Z videa to není jasně vidět, ale měla jsem za to, že jsem brankou projela.

Loni jste zažila úžasný rok mnoha stříbrných medailí. Určitě jste na něj chtěla tady navázat, že?

Ale nebrala bych kdovíjak strašně, že jsem tu nevyjela finále. V našem sportu jsou obhajoby složité, voda je dost proměnlivá, někoho zanese víc, jiného míň a vy se s tím musíte vypořádat. Loni jsem mezi dospělé nastupovala, nikdo ode mě nic nečekal, já si jezdila to svoje a vycházelo mi to. Tady jsem se taky chtěla předvést, na semifinále to byla dobrá jízda - ale nevyšlo to.

Rovněž senzačně vyřazený mistr světa Ondřej Tunka se o trati, postavené na trojském kanálu polským koučem Popielou, vyjádřil poněkud nelichotivě. Ani vám se nelíbila?

Ne, mně se naopak líbila, byla zamotaná a těžká, silově náročná. To mi sedí. Já si ji spíš vychvalovala.