Kudějová vyhlíží na pražském ME svůj Fan Club: Ale trička nám už došla

Světový šampion Tunka musel do oprav Všechny největší hvězdy českého vodního slalomu pronikly v pátek z kvalifikace do semifinále evropského šampionátu v Praze hned z první kvalifikační jízdy, až na jedinou výjimku. Mistr světa kajakářů ONDŘEJ TUNKA musel do opravné jízdy. V ní si však už účast mezi 30 semifinalisty pohlídal. „Byl jsem nervózní a na mém výkonu to bylo cítit,“ říkal. „Ve druhé jízdě už jsem se cítil líp, i když se mi ani jedna protivoda pořádně nepovedla. Ale vyvaroval jsem se šťouchu, a to bylo hlavní.“ Jeho komplikace v počáteční fázi závodu by nakonec mohly být i dobrým znamením. Vždyť podobné to bylo loni při jeho tažení za světovým zlatem v Pau. „Tam jsem tehdy z kvaldy postoupil ze 35. místa a mezi desítku finalistů šel tehdy z 9. místa. Ani jedna z mých jízd před tou finálovou tehdy nebyla přesvědčivá.“