Lacko vyhrál v Le Mans jeden závod a dál míří za evropským titulem

K životnímu úspěchu pilotovi týmu Buggyra Racing stačí ve Španělsku získat bez ohledu na výsledky soupeřů jen 15 bodů. Slavit tak může již po prvním dnu závodního víkendu. „Ztratil jsem v Le Mans osm bodů, to je dobré. Na to, jak to strašně vypadalo v sobotu, super. V Jaramě mi stačí se v sobotu lehce posnažit a může být hotovo,“ uvedl Lacko.

Lacko, který dnes oslavil 33. narozeniny, se v sobotu trápil, měl technické problémy a z náskoku ztratil patnáct bodů. V neděli ale od úvodního tréninku potvrzoval, že už je vše v pořádku a problémy z předešlého dne se nebudou opakovat. V kvalifikaci byl druhý a v hlavním závodě triumfoval poté, co se hned po startu dostal před Němce Saschu Lenze.

„Je to o hodně lepší než v sobotu. Kluci (mechanici) si hodně mákli, až do noci dělali, rozebrali a složili půl auta. Udělali jsme i nějaké změny a evidentně to bylo k lepšímu. I když jsme si říkali, že je to poslední věc. Buď, anebo. A byl to správný krok,“ řekl Lacko.

Fakt, že do hlavní a více bodované jízdy startoval z druhého místa, považoval s ohledem na okruh a první zatáčky za výhodu. „Je to stejné jako v Zolderu. Dostal jsem se hned dopředu a pak už jsem se udržel v čele,“ uvedl rodák z Čeladné.

Do druhé jízdy odstartoval ze čtvrté řady a snažil se jet hlavně takticky. Po posunu na čtvrté místo před sebe pustil Lenze, o němž již v té době věděl, že dostane penalizaci za překročení maximální rychlosti. „Bylo zbytečné s ním bojovat a riskovat,“ podotkl Lacko.

Druhý Čech na startu David Vršecký byl v neděli dvakrát šestý, v poslední jízdě jej však o lepší výsledek připravila kolize s Hahnem hned v úvodu, kterou se zabývali i komisaři. Německý pilot ale nakonec dostal jen podmíněný trest.