Smíšená štafeta českých běžců má stříbro z mistrovství Evropy v krosu

Smíšené štafety byly do programu ME zařazeny poprvé. Trať měřila 6280 metrů, takže každý z běžců musel absolvovat zhruba míli. Nikdo na čelo takřka neztrácel, pouze Mäki se na třetím úseku neudržela britské štafety.

„Zkusila jsem to, ale jejich běžkyně (Sarah McDonaldová) je mnohem rychlejší než já, takže se mi to nepovedlo. Takže jsem se soustředila na to, abych se držela se španělskou štafetou,“ popisovala.

Do závěrečného úseku vyběhl Brit Tom Marshall s čtyřsekundovým náskokem před českým finišmanem Holušou a Španělem Jesúsem Gómezem.

Záhy se této dvojici začal vzdalovat, a i když Holuša s Gómezem v závěru stahovali, vyhrál s přehledem.

Pátý muž ze závodu na 1 500 metrů na MS v Londýně Holuša se v chladném a větrném počasí rozhodl běžet takticky. „Uvažoval jsem o stíhání Brita, ale rozhodl jsem se, že by to bylo moc riskantní. Proto jsem se soustředil na zisk stříbra. Jako vždy jsem spoléhal na svůj rychlý finiš a zafungovalo to,“ kývl.

Nejlepší tři štafety měly výrazný náskok, čtvrté Švédsko ztratilo na stupně vítězů přes půl minuty.

V seniorských kategoriích se z titulu radovali turečtí reprezentanti. Mezi muži vyhrál Kaan Kigen Özbilen, mezi ženami byla nejrychlejší Yasemin Canová. Češi se neprosadili, Lucie Sekanová doběhla na 64. místě, Jiří Homoláč skončil sedmdesátý.