Šampion Lacko = mostecký král. V neděli se naháněl s parním válcem

Lackova parádní sobota Český jezdec se v Mostě blýskl dvěma triumfy

„Sice jsem navýšil náskok před třetím Maďarem Kissem, ale já koukám před sebe, ne za sebe. Musíme bojovat dál, abychom zlato nezahodili úplně za hlavu,“ popere se ještě Lacko, přestože zbývají už jen tři podniky, nejbližší za dva týdny v belgickém Zolderu.

Ani Jan Kalivoda, šéf roudnické Buggyry, se obhajoby Lackova titulu nevzdává. „Samozřejmě to bude tvrdý a tuhý boj a bude záležet hlavně na štěstí. Jestli bude Hahn pokračovat jako dosud, je to asi bez šance. Pokud i on bude mít nějaký výpadek nebo ne úplně dobrý víkend, možnost se nám otevře. Uděláme všechno, aby to ještě bylo dramatické.“

Lacko v sobotu ovládl oba mokré závody a s deštěm kalkuloval i den nato. Nedočkal se. Na suché trati se projevila dominance Hahnova Iveca, bílo-modré rakety. V hlavním závodě dokroužil Lacko o víc než dvě vteřiny za ním.

„Start se mi povedl, sám se musím pochválit,“ usmál se evropský šampion Lacko. „Ale Jochenovi to jede jak parní válec a předstihl mě. Letos je opravdu silný, auto mu motorově a vlastně celkově funguje. Navíc jsme měli nastavení na déšť, jenže pršet nezačalo, takže jsem měl problém na brzdách. Ale i druhé místo je krásné.“

V nedělním hendikepu, kdy osmička nejlepších startuje v obráceném pořadí, prosvištěl cílem jako čtvrtý, celou dobu mu na zadní kola dýchal právě Hahn.

Víkend na okruhu pod hradem Hněvín byl pro Buggyru i pro Lacka tradičním vrcholem sezony.

„Doma to mám prostě rád. Podpora fanoušků a kamarádů je velká, tlačí mě dopředu. V neděli je sice člověk hotový, protože těch autogramů a fotek je spousta a ani nemám čas si mezi závody lehnout a zrelaxovat. Ale je to jednou za rok, užívám si to,“ tvrdil pilot se startovním číslem 1. Před třetím Maďarem Kissem má k dobru 27 bodů.