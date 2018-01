Český vousáč v Bělorusku. Horák v Brestu jen brání a okukuje zubry

Přesto je u statného svéráze něco jiného. Dlouholetá reprezentační opora před sezonou po 11 letech opustila Německo – zemi pro házenou zaslíbenou – a vydala se do Běloruska. „Zatím v pořádku. Přežil jsem, nezhubl jsem, nikdo mě nezavřel. Je to normální země, jen je opředená menším tajemstvím,“ líčí předsezonní posila týmu Meškov Brest.

S klubem, který pohání mimo jiné gigant Gazprom, hraje běloruskou soutěž, mezinárodní SEHA ligu a Ligu mistrů, což znamenalo pro Horáka největší lákadlo.

Donedávna obávanému střelci ani nevadí, že v Bělorusku plní výhradně roli defenzivního pilíře. „Aspoň v reprezentaci mě občas nechají přeběhnout přes půlku,“ vtipkuje Horák, jenž jinak nedá na neobvyklé angažmá dopustit.

Zachutnal mu boršč, draniki, pirohy nebo pelmeně. „Bělorusko se vyvíjí jako všechny evropské země, jen Češi tam na dovolenou moc nejezdí,“ říká. „Je to dáno i vízovou povinností, tudíž to lidi moc nezajímá. Občas se u nás napíše o Lukašenkovi a tím to končí,“ zmiňuje Horák běloruského prezidenta, jenž je označován za posledního diktátora v Evropě.

Ale kdyby přece za Horákem krajan dojel, věděl by, kam jej zavést. „Kousíček od nás je Bělověžský prales. Už jsem se tam byl podívat na zubry,“ zubí se rodák z Přerova. „V pralese bydlí i děda Mráz, ke kterému vás doveze autobus. Ale tam pojedeme, až bude sníh.“