Čeští házenkáři zkusí na ME zaskočit i německé obhájce zlata

V úterý národní celek změří síly s Makedonií a ve středu se Slovinskem. Do semifinále postoupí první dva celky ze skupiny a tabulka, do níž se započítávají i dva výsledky ze základní části, je zatím velmi vyrovnaná.

Se třemi body vede Makedonie, následují čtyři celky se dvěma body včetně Čechů, kteří si ze skupiny přenesli body za výhru nad olympijskými vítězi Dány, a poslední je s bodem Slovinsko.

Reprezentanti prošli do další fáze šampionátu poprvé od roku 2010, kdy obsadili osmé místo. Českým maximem na ME je šestá příčka.

Národní tým se pokusí proti Německu zopakovat výkony na hranici možností ze zápasů s Dány a Maďary, ke kterým se nečekaně vybičoval po sobotním úvodním debaklu 15:32 Španělskem.

„Po porážce o 17 gólů se Španělskem by na nás nikdo nevsadil. Během 40 hodin jsme vše změnili. Je neuvěřitelné, jak kluci porazili Dánsko a Maďarsko. Je to pro nás sen a doufáme, že to takhle bude pokračovat dál. Je skvělé, že můžeme hrát další tři zápasy, které mohou kluky posunout dál,“ citoval web šampionátu jednoho z dua českých trenérů Jana Filipa.

Po úvodním souboji s obhájci evropského stříbra Španěly nyní čekají český celek úřadující kontinentální šampioni Němci. V základní skupině vítězové minulého Eura nejprve porazili Černou Horu vysoko 32:19, ale v dalších dvou zápasech se Slovinskem a Makedonií překvapivě jen remizovali shodně 25:25 a nejsou v úplně ideální výchozí pozici.

„Po tom, co jsme si nepřenesli do další fáze čtyři body, a po našem výkonu s Makedonií, bychom neměli začít hovořit o semifinále. Musíme se hodně zlepšit,“ řekl německý brankář Silvio Heinevetter.

„Češi jsou týmem, který vstupoval do turnaje jako outsider a který mohl hrát uvolněně. Mají silnou obranu a dvojici výborných brankářů,“ dodal německý trenér Christian Prokop.

Na loňském mistrovství světa skončilo Německo až deváté, na posledních olympijských hrách získalo bronz. „Čím bychom je mohli překvapit? Ještě si to musíme rozebrat, ale snad každý sleduje německou bundesligu. Takže ví, jaký hráč jak hraje. Bude to hodně těžké, ale pokud navážeme na předchozí zápasy, bude to dobré,“ řekl český křídelník Tomáš Číp.

Zápas, který začíná v pátek v 18:15, bude soubojem dvou elitních kanonýrů. Český kapitán Ondřej Zdráhala po čtrnáctibrankovém vystoupení proti Maďarsku senzačně vede s 25 góly střeleckou tabulku šampionátu, Němec Uwe Gensheimer se 21 trefami dělí o druhé místo.