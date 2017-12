Dvořák s Noskem skončili na evropském šampionátu bobistů v Iglsu osmí

Závody SP a ME v jízdě na bobech v Iglsu Muži

Dvojboby: 1. Friedrich, Margis (Něm.) 1:43,71 (51,89+51,82), 2. Kripps, Lumsden -0,27 (52,00+51,98), 3. Poloniato, Brown (všichni Kan.) -0,30 (52,03+51,98), 4. (2. v ME) Bracher, Kuonen (Švýc.) -0,40 (52,09+52,02), 5. (3.) Lochner, Bluhm (Něm.) -0,45 (52,12+52,04), ...13. (8.) Dvořák, Nosek (ČR) -0,79 (52,19+52,31). Průběžné pořadí SP (po 5 z 8 závodů): 1. Kripps 1014, 2. Spring (Kan.) 955, 3. Friedrich 859, ...23. Dvořák 240, 33. Vrba (ČR) 68. Ženy

Dvojboby: 1. Schneiderová, Drazeková (Něm.) 1:46,28 (53,18+53,10), 2. Meyersová-Taylorová, Jonesová (USA) -0,36 (53,42+53,22), 3. (2. v ME) Jamankaová, Buckwitzová -0,37 (53,47+53,18), ...5. (3.) Köhlerová, Stracková (všechny Něm.) -0,75 (53,57+53,46).