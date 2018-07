Mistr Evropy si pro titul dojel na kole cyklisty hradecké stáje

Zvětšit fotografii Zleva druhý francouzský cyklista Victor Lafay, vítěz švýcarský cyklista Marc Hirchi a třetí španělský cyklista Fernando Barceló Aragon. | foto: ČTK

dnes 7:22

Hradecká cyklistická stáj Elkov Author se na mistrovství Evropy mladých cyklistů, které se jelo ve druhé polovině minulého týdne v Brně a ve Zlíně, se do bojů o medaile i v závodě s hromadným startem přece jen výrazně zapsala. A to přesto, že její závodník Jakub Otruba po výborném 4. místě s minimálním odstupem od bronzu v časovce tentokrát do cíle dojel s více než pětiminutovou ztrátou na vítěze na 23. místě.