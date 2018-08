Poraženi bolestí. Jak se mají Hejnová a další hvězdy vyhýbat zraněním?

Zuzana Hejnová zraněná, zánět achilovky.

Jakub Vadlejch zraněný, naštíplý obratel.

Petr Frydrych zraněný, výrůstky na patách.

Pavel Maslák sice zdravý, ale složitě hledající motivaci.

Proč právě na vrcholné akci roku nejsou v pořádku? Udělali v přípravě chybu oni sami, nebo svaz, či někdo jiný?

„Kdybych měla pokaždé na celé soustředění fyzioterapeuta, dalo by se zraněním víc předcházet,“ prohlásila v Berlíně Hejnová. „Ale je těžké brát je s sebou na tak dlouho. Jednak nemají čas, jednak to stojí spoustu peněz. Takže dělám kompromisy a z kariéry se stává určitá loterie.“

Její slova, k nimž se připojili také někteří další atleti, vyvolala velké diskuse i u vedení výpravy.

S BOLESTÍ. Zuzana Hejnová v semifinále běhu na 400 metrů překážek na ME v Berlíně.

Šéftrenér Tomáš Dvořák kontroval: „Je to o tom, kolik chce konkrétní atlet na péči o své zdraví obětovat. Zuzka dostává na přípravu tři čtvrtě milionu korun. Je na ní, jak je použije.“

Pravidla hry jsou nastavena tak, že Dvořák zajišťuje ze svazových zdrojů fyzioterapeuty pro vybraná soustředění, například v Jižní Africe, kterých se účastní větší počet reprezentantů.

„Ale sehnat zaměstnaného člověka, aby s vámi jel někam na měsíc, není žádná sranda,“ podotýká. „Dáváme jim denní taxu 2 000 korun a hradíme pobyt, ale když si v Česku takový fyzioterapeut za den vydělá i 10 tisíc, hodně si pak rozmýšlí, zda s námi jet.“

Navíc pokud Hejnová vyrazí na další kemp s vlastní skupinou do Portugalska, musí si už fyzioterapeuta či maséra hradit sama ze svých peněz na přípravu. „Chovám se hospodárně, nemůžu s každým všude posílat osobního maséra,“ říká Dvořák.

Měli v Berlíně startovat?

S upozorněním, že svými slovy nemíří vyloženě na Hejnovou, se šéftrenér rozhovoří o tom, že současná generace atletů péči o zdraví podceňuje a neúspěchy pak s oblibou svádí na nedostatečné zabezpečení.

Tomáš Dvořák

„Když jsme sportovali my, chodili jsme plavat, máčet si nohy do moře, sami jsme se masírovali a podobně,“ porovnává Dvořák. „Tady někteří atleti sedí s mobily a píší si z pokoje na pokoj. Pak se jim něco stane a oni hledají, na co to svést. I když samozřejmě ne všichni.“

Speciálně Hejnová, Vadlejch a Frydrych jsou nicméně dlouholetými reprezentanty, kteří už nabrali dostatek cenných zkušeností o potřebách svých těl. V minulosti opakovaně uspěli i navzdory bolestem.

V Berlíně to nedokázali. Nabízí se otázka, zda sem tedy měli za dané situace vůbec jezdit a zda pro ně nebyl start kontraproduktivní. Vždyť například Frydrych po finále říkal: „Nejsem schopný kvalitně běžet, z toho těla nic nevyčaruji.“

Hledání prahu únosnosti

Hejnová a Vadlejch skutečně odřeknutí účasti i zvažovali. Vadlejchův kouč Jan Železný si před šampionátem vyžádal dobrozdání od profesora Pavla Koláře, že svěřencův start nebude přílišným rizikem. „Jinak bych ho sem nepustil.“

Rozhodli se zkusit to. Dvořák má pro jejich konání pochopení.

„Hlava sportovce, je-li správně nastavena, věří do poslední chvíle: Ta noha nebo záda mě přece jen přestanou bolet, ráno se probudím a budu O. K. Najednou hodíte za hlavu, co by se z takového zranění mohlo vyklubat za měsíc a chcete závodit. A někdy to vážně i jde.“

LONI VICEMISTR SVĚTA... a letos osmý v Evropě. Jakub Vadlejch

Ovšem tělo špičkového atleta zároveň připomíná váhy. Pečlivě odměřuje má dáti - dal.

Vadlejch připouští, že příčinou jeho stavu může být skutečnost, že tělo zatěžoval přes míru: „To je ta má zarputilost. Chci jet pořád a pořád na plnej céres. Musím se nad tím zamyslet a povolit, když se necítím, jak bych se cítit měl.“

Dvořák vzpomíná: „I já byl za kariéry kolikrát podobný magor, který si vědomě ubližoval.“

Tělo je pracovní nástroj

Klíčem k delší kariéře je poznat míru bolesti, s níž je závodník schopný pracovat. U každého leží jinde. „A ne každý rozezná bolest, se kterou už to vyloženě přepískne, pokud bude naplno závodit a trénovat,“ tvrdí Dvořák.

Přitom oštěp je považován za jednu z nejméně zdravých disciplín. „Z rychlého rozběhu přijde rána přes celé tělo,“ říká kouč Rudolf Černý. „Načasování je o tisícinách. Jakmile se vám nepovede, hned to něco odnese.“ Vleklé bolesti řešily i německé hvězdy Hofmann a Vetter.

Dvořákova rada pro české atlety je prostá: „Tělo je jejich pracovní nástroj, musí mu věnovat maximum. Jde o nepřímou úměru. Když je vám 20, trénujete dvě hodiny a hodinu regenerujete. Když je vám 30, trénujete hodinu a dvě hodiny regenerujete. Tohle si mnoho z nich neuvědomuje.“

JAK UZDRAVIT PATY? Petra Frydrycha čeká důkladné vyšetření.

Frydrych se nyní chystá na důkladné vyšetření výrůstků na patách a případný zákrok. Vadlejch i Hejnová přemýšlejí o předčasném ukončení sezony, aby se jejich těla vzpamatovala. Zdá se, že chápou, co vše je v sázce.

„Tohle je Evropa,“ říká Jan Železný. „Pro mě jsou opravdu důležité svět a olympiáda. Tam musí být zdrávi.“