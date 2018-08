Nejrychlejší Čech: Hrabali se nám v batozích, pak se nepovedlo skoro nic

Stromšík běžel v rozběhu číslo 2, ale až do toho posledního, pátého, musel čekat na verdikt. Nejrychlejší český muž věděl, že přímému postupu do semifinále (=dva nejlepší z každého rozběhu) byl na hony vzdálen, a tak doufal, že se ze 4. místa ve svém běhu vejde alespoň mezi pět postupujících časem.

Přání se mu splnilo, byť to bylo těsné. Do společnosti 24 semifinalistů, z nichž devět bylo nasazeno přímo do úterního druhého kola soutěže, se vmáčkl jako poslední postupující.

Takže nakonec spokojenost s postupem?

Cíl jsem splnil, postoupil jsem do semifinále, ale chtěl jsem běžet o hodně rychleji. Nevím, co se stalo, možná jsem nebyl připravený na tu proceduru ze svolavatelny, kdy nás nenechali popoběhnout ani třicet metrů, i když tam mají nachystanou k tomu účelu i dráhu. Místo toho se nám tam hrabali v batozích, přebírali nám jídlo a všechno, co máme, přelepili tejpem. Každopádně můj projev na dráze se mi nelíbil. Na rozcvičováku mi to jelo, v závodě to nějak zmizelo. Snad se to zítra v semifinále objeví.

Co konkrétně se vám na dráze nepovedlo?

Skoro nic, povedlo se mi jen doběhnout do cíle. Projev byl na mě podprůměrný, nejel mi kotník, bylo to bez síly. Byl to takový běh ze začátku sezóny, jenže tohle je její vrchol, tak by měla být forma lepší.

Byl jste tedy hodně nervózní při čekání, zda čas bude stačit?

Nebyl. Už jsem to nemohl ovlivnit, už to bylo buď jo, nebo ne. Nevím, jestli jsem si za ten projev zasloužil postoupit. Ale asi jo. Doufám, že to napravím.

Co se dá změnit v semifinále?

Jít do toho trošičku odpočatější. Sice mi to na rozcvičováku jelo, ale cítím se takový malátný, ospalý. Dám si nějaký nastřelovák a doufám, že to bude lepší.

Zpravodajství z prvního dne atletického ME v Berlíně

I v ostatních bězích měli sprinteři na stovce o dost pomalejší časy než v sezoně. Mohla i je ovlivnit komplikovaná procedura před startem?

Měli bychom na to být připravení, ale tohle je nejen pro mě trošku nestandardní. Už mám za sebou spoustu mládežnických i dospělých velkých akcí, ale dnešek byl opravdu extrémní. Vedli nás tam asi 300 metrů betonovou chodbou v útrobách stadionu a ještě nám říkali, ať zpomalíme, že máme spoustu času. Mohli nás tam někde nechat dorozcvičit se. Ale mají to takhle všichni stejné, někdo se s tím popasuje líp, někdo hůř. Každopádně příště už budu vědět, do čeho jdu, tak se na to připravím.

Zádrhelů v organizaci je v nultém dni šampionátu zatím více, postihly vás i některé další?

Na Němce to až překvapivě vázne. K hotelu pro nás nepřijel autobus, který tam měl podle jízdního řádu být, nakonec nás vezl nějaký jiný, který ale jel nejprve na tréninkový stadion. Ale jak říkám, pro všechny je to stejné.