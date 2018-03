Domácí šampionát stolních tenistů ovládli favorité Matelová a Širuček

Čerstvá držitelka ocenění Stolní tenista roku Matelová v repríze loňského finále dvouhry prohrávala s Danou Čechovou 1:2, ale zbylé tři sady rozhodla ve svůj prospěch a obhájila titul.

„Bylo to úplně jiné než vloni. Tam jsem jela po super výsledku v Kataru a jela jsem si vyloženě pro zlato,“ připomněla Matelová na svazovém webu semifinálovou účast ve čtyřhře na turnaji World Tour v Dauhá v páru se Slovenkou Barborou Balážovou.

„Teď jsem byla mnohem opatrnější. Na druhou stranu samotné finále bylo kvalitnější než to loňské. Od stavu 1:2 jsem musela hrát aktivněji, což se mi dařilo. Mám z toho dobrý pocit,“ dodala Matelová.

Nepovedlo se jí ale zopakovat loňský deblový primát, protože s Kateřinou Tomanovskou vypadly ve čtvrtfinále. Jejich přemožitelky Zdena Blašková s Danielou Rozínkovou podlehly ve finále dvojici Nikita Petrovová, Kristýna Štefcová.

Širuček ve finále dvouhry porazil 4:1 Lubomíra Jančaříka. První set rozhodla až 40. výměna, ve druhém Jančařík rovněž nejtěsnějším rozdílem vyrovnal, ale pak už mířil ke svému druhému singlovému titulu po roce 2015 Širuček.

„Byly to velké nervy (v prvním setu) a určitě důležitý moment. My se s Lubošem velmi dobře známe, hodně spolu trénujeme, takže to byl právě po psychické stránce těžký souboj. Zvládl jsem ho ale líp takticky, on se snažil stále o svoji hru, ale já jsem ho do ní většinou ani nepustil,“ řekl Širuček