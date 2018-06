Sagan dorazí do Plzně. Slovenský šoumen ozdobí republikový šampionát

V roce 2016 dorazil Sagan do Česka rovnou dvakrát.



Na republikovém šampionátu v Kyjově skončil druhý za svým bratrem, ještě předtím se však ukázal v Teplicích.

A nebylo to na silnici.

Na závody Českého poháru bikerů chodí do lázeňského města zhruba 500 lidí. Tehdy jich dorazilo přibližně pět tisíc.

Ze Spojených států přiletěla i společnost GoPro, která slovenskému cyklistovi během tréninků dávala kamery všude, kam to jen šlo.

Peter Sagan v Teplicích

„Nechci, aby to znělo blbě, Jára Kulhavý je olympijský vítěz, Sagan ne. Motorky jezdí Lorenzo, ale Rossi je Rossi. Ve fotbale je Suarez a další, ale Messi je Messi. V cyklistice jsou Contador, na horáku Kulhavý, Schurter, ale Sagan je Sagan. Támhle někoho štípne do zadku, támhle projede na zadním kole, támhle pod ním spadne Cancellara a on ho přeskočí. I tady dělá různé opičky. Je prostě jenom jeden,“ popsal Petr Hejduk, šéf Českého poháru horských kol v Teplicích, proč je Sagan takovým tahákem pro lidi.



Nyní se tedy do Česka vrací.

„Ahojtě všeci. Na Slovensku a v Čechách moc nezávodím, ale tohle bude výjimka, takže se přijeďte podívat na republikový šampionát 2018. Těším se na vás, uvidíme se!“ láká fanoušky přes video na šampionát.

Jak moc důležitá je účast Sagana pro republikové mistrovství?

„Nebudeme zastírat, že hodně důležitá,“ usměje se ředitelka šampionátu Michaela Kreuzigerová. „Peter je celosvětový cyklistický fenomén, stal se něčím neuvěřitelným. Jsme rádi, že se zúčastní, pokud se nestane nic nepředvídatelného. Sám chtěl přijet, a tak tady bude.“

Cyklista Jan Bárta v barvách Elkov Author.

Šampionát odstartují časovky všech kategorií 21. června v Karlových Varech. Na svůj už sedmý titul bude chtít zaútočit Jan Bárta, který od letošní sezony hájí barvy Elkov-Author.

Funkci předjezdce si vyzkouší nejúspěšnější paralympik mezi cyklisty – šestinásobný paralympijský vítěz a ambasador šampionátu Jiří Ježek.

Během víkendu 23. a 24. června poté v Plzni proběhnou závody s hromadným startem všech kategorií. Start i cíl je naplánován u obchodního centra Plzeň.

Samotný 16kilometrový okruh poté vede nejprve lehkým sjezdem do Červeného hrádku. Pokračuje přes Dýšinu, pak trasa stoupá přes Kyšice.

Roman Kreuziger na Giru d´Italia.

„Nad vesnicí Letkov je jeden z nejtěžších úseků. Není to kopec, který z pohledu diváka vypadá těžce, ale když ho člověk pojede dvanáctkrát, bude se zajídat,“ popisuje Roman Kreuziger, elitní český cyklista​.

Právě jeho žena má organizačně celý šampionát na starost.

„A občas to bylo organizačně hodně těžké. Během závodu musíte uzavřít silnice, zabezpečit bezpečnost diváků i závodníků. Jede se to ve městech, kde je větší provoz,“ vysvětluje Michaela Kreuzigerová.

Ta při organizaci čerpala jednak z rad svého manžela, ale také ze svých bohatých zkušeností, které nabrala po cestách na největší cyklistické závody – Tour de France, Giro d´Italia a Vueltu.

„Právě tam jsem hledala inspiraci. Měla jsem možnost dostat se na ně nejenom jako divák, ale mohla jsem nahlédnout i do zákulisí té organizace. Z toho jsem dost čerpala,“ říká Kreuzigerová.

Ženy v sobotu čeká pět okruhů, muže v neděli dokonce dvanáct okruhů, celkem tedy 192 kilometrů.

Až je obkrouží, Česko i Slovensko pozná nového republikového šampiona.