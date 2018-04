Polepšený Verstappen? Vinu za nehodu přiznal, omlouvat se nehodlá

Sebastian Vettel je proslulý svou přecitlivělostí, na dráze mu vadí téměř úplně všechno a často do vysílačky spílá svým soupeřům. Tentokrát tomu však bylo jinak. Poté, co ho nizozemský mladík sundal z trati, jen do vysílačky konstatoval, že k tomu nemá co říct. Na první pohled bylo vidět, co se stalo.

Také proto se Verstappen tentokrát nesnažil všem kolem tvrdit, že kolize, kterých na jeho kontě rychle přibývá, nebyla jeho chybou. „Viděl jsem, že má problémy s pneumatikami a zkoušel jsem brzdit do zatáček později. Před nehodou se mi zablokovala zadní kola a vrazil jsem do něj. Samozřejmě, že to byla moje chyba, nic takového jsem nechtěl.“

Byl velmi rychlý, v té chvíli nejrychlejší na dráze a jak ukázal jeho týmový kolega Daniel Ricciardo, bez potíží by v případě, pokud by nesrazil Vettela, postupoval vpřed dál. Až na samotný vrchol. „Měl vítězství jako na talíři, ale svou šanci zahodil. Byla to jeho chyba,“ uvedl bez rozpaků šéf motorsportu Red Bullu Helmut Marko.

Verstappen měl čas, do cíle zbývalo třináct kol. Měl si útok připravit, pomalejší Vettel by byl bez šance. „Dobře ví, co ztratil. Je mu devatenáct nebo dvacet, má horkou krev, tohle se stává. Takové je závodění,“ omlouval svého svěřence Marko.

„Je snadné říct, že jsem měl počkat. Byla by to pravděpodobně lepší cesta, ale bohužel k tomu už nedošlo. Musím si z toho vzít ponaučení do příštích závodů,“ komentoval dění na trati Verstappen, který si s Vettelem popovídal hned po závodě v parkovišti závodních strojů. Bývalý mistr světa ani nebyl naštvaný.

„Nechal jsem mu tam místo. Nemělo smysl s ním bojovat, viděl jsem, jak se předtím kolem mě prohnal Daniel. Nechtěl jsem přijít o závod, bohužel to přesně se nakonec stalo. Verstappen udělal chybu. Má už za sebou dost závodů, ale tohle se může stát i jezdci s tři sta závody na kontě. Mohl si prorazit pneumatiku nebo přijít o přední křídlo. Oba jsme nakonec v té kolizi měli štěstí,“ dodal nečekaně smířlivě Vettel.