Švýcarská legenda: Češi jsou světoví florbalisté, ale my jdeme pro zlato

Švýcarská liga se blíží Švédsku Matthias Hofbauer mluví nejen o rozdílech Na švýcarskou ligu chodí průměrně od tří do osmi set diváků.

Blízko profesionalizaci. „Švýcarský florbal podepsal důležité smlouvy s televizemi, superfinále jsou brzy vyprodaná.“

Škodí superfinále (jeden rozhodující zápas) férovosti série play off? „Série play off mě moc baví, ale ve Švýcarsku superfinále ještě nevyhrál někdo, kdo by si to nezasloužil, takže s tím problém nemám.“

(jeden rozhodující zápas) Rozdíl mezi Švédskem a Švýcarskem? „Průměrní hráči jsou ve Švédsku trochu lepší, to jsem poznal, lépe zvládají taktiku, jsou klidnější. Švýcaři jsou více uspěchaní, ale ten rozdíl se zmenšuje.“