Titul je v dálce, bojuje o něj pět vyrovnaných družstev, ví opora Zubří

„Letošní soutěž nemá jednoznačného favorita. Prvních pět družstev je vyrovnaných a kdokoliv může vyhrát. Někde v dálce titul je, ale každá medaile bude dobrá,“ říká režisér zuberské ofenzivy.

Vykročili jste nadějně. Nad Frýdkem vedete ve čtvrtfinále 2:0 na zápasy. Sérii budete chtít ukončit už v sobotu, že?

Doufáme v to. Můžeme ušetřit síly na další kola. Je výhoda, že nemusíme jezdit nikam daleko. Ale zase ve Frýdku to budou úplně jinačí zápasy než u nás. I když jsme tam v posledním kole vyhráli, bude to mnohem těžší než doma.

Dvě vítězství o pět branek vypadají ovšem pohodově.

Vzalo nám to ale hodně sil. Nebylo to úplně jednoduché. Vždycky jsme měli pasáž, kterou jsme zbytečnými chybami prohráli. Nedali jsme vyložené šance, které bychom měli proměňovat. Pak se trápíme. V klidu jsme odehráli až druhou půlku druhého utkání.

Frýdek vás v neděli zaskočil?

To bylo neproměněnými šancemi. Dostávali jsme se do nich, akorát jsme ztroskotávali na gólmanovi, který chytal dobře. Věřili jsme si. Dvoubrankové manko jsme stáhli během minuty. To nás nakoplo a pak už to šlo.

Vyhráli jste i díky tomu, že jste měli více sil?

To je také určitý ukazatel. Chtěli jsme tahat co nejvíce, ať soupeře unavíme. Můžeme se prostřídat, oni také, ale nemají tak kvalitní lavičku jako my. V první půlce v obraně stíhali, zavírali se, ve druhém poločase nechávali mezery. Šlo vidět, že na nohách byli pomalejší.

Loni jste vyřadili ve čtvrtfinále Frýdek 3:0 na zápasy, letos vedete 2:0. Dají se obě série srovnat?

Těžko. Mají stejný kádr, my jsme se obměnili. Hrajeme o něco rychleji než loni. Jsme agresivnější. Máme v týmu více mladých kluků, kteří se v sezoně vyhráli.

Sledujete i vývoj ostatních sérií, které rozhodnou o vašem případném soupeři pro semifinále?

Díváme se, ale s kým se střetneme, neřešíme. Máme Frýdek a ještě jsme nepostoupili.

Před vámi se ale rýsuje semifinále proti Plzni, nebo Dukle. Kdo by byl schůdnější?

Oba týmy jsou nepříjemné a nemáme s nimi kladnou bilanci, takže z těchto dvou si nevybereme.

Ještě před koncem základní části klub oznámil, že vymění po sezoně trenéra. Tušili jste, že Andrej Titkov končí?

Něco se proslýchalo. Bylo nám řečeno, že nechtějí, aby se během play off o tom šuškalo. Není to standardní, ale musíme si z toho vzít něco pozitivního a třeba nás to ještě více nakopne. Abychom bojovali i za trenéra a dojeli to s ním.

Změnilo se něco?

Nic. Je to pořád stejné. Trénujeme i hrajeme stejně. Nemyslím na to, co bude potom.