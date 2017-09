Kapitán volejbalistů Ostravy: Každý, kdo přijede, by se nás měl bát

Nejvyšší domácí soutěž má v příští sezoně pozměněnou podobu. Prvních šest týmů jde přímo do vyřazovacích bojů, celky na sedmém až desátém místě se utkají v předkole.

A Mateusz Biernat věří, že Ostravští budou bojovat nejméně o šestou příčku, o přímý postup do play-off.

Co říkáte na svou novou roli kapitána?

Je to pro mě velká pocta, ale i zodpovědnost. Být kapitánem není jen o pásce, ale musí vést mužstvo. Pro mě to je těžší, protože mezi muži jsem kapitánem poprvé. Nechám si poradit od trenéra i asistenta. Je mi jasné, že mužstvo ode mne očekává více, než abych jen nahrával, podával a blokoval... Zvládnu to.

Ostravští mají nový znak Volejbalisté Ostravy jdou do sezony s pozměněným logem, které je v modrobílých barvách klubu. K těm se Ostravští vrátili poté, co sázeli na žlutočervené barvy svého někdejšího sponzora. A ve znaku mají už i svoje tradiční heslo Per to tam!!! Na to už mají i ochrannou známku.

Nebývá obvyklé, když je kapitánem cizinec. Nevadí to?

Cítím se tady jako doma, takže to není problém.

Ani při domluvě s rozhodčími?

To ještě musím potrénovat. (směje se)

Tomáš Zedník, ostravský manažer: Mateusz za rok, co je tady, mluví krásně česky. Je velice komunikativní, příkladem pro tým. Smekám před ním.

Mateuszi, jak vaše kapitánství přijali spoluhráči?

Nějaké kecy na to téma samozřejmě byly, ale to mi nevadí. A kolik mě to stálo, nechci říkat. To jsou však příjemné věci. Třeba jako v případě, že musíte do týmové kasy zaplatit, když vás na turnaji zvolí nejužitečnějším hráčem.

Co říkáte složení mužstva, které se příliš nezměnilo?

Mám dojem, že každý z dvanácti hráčů, kdo naskočí na hřiště, je schopný týmu pomoci. A ani mladíci, kteří přišli z juniorů, nejsou jen doplněním kádru. Třeba nahrávač Filip Bořuta je úplně jiný borec než v minulé sezoně. Všichni na sobě hodně pracují.

Před touto sezonou jste měl nabídky z jiných klubů, ale zůstal jste v Ostravě. Proč?

Loni jsem tady přišel na první trénink a ten se mi vydařil. A získal jsem angažmá. Cítil jsem důvěru od trenéra i vedení a tu jim chci vrátit. Minulá sezona byla moje nejlepší v kariéře. Tím, že jsem zůstal, chci lidem v klubu poděkovat, že mi dali šanci.

Můžete prozradit, odkud jste měl nabídky?

Jmenovat nebudu, ale byl to jeden z nejlepších celků v Česku. S ním by bylo snadné získat medaili. Ale tu bych chtěl v příští sezoně urvat s Ostravou.

Takže ambice Ostravy jsou velké?

Hlavně nechceme hrát předkolo play-off, takže očekávám nejhůře šesté místo. Máme na to. Máme vyrovnanou čtveřici hráčů na přihrávce. A kluci mezi sebou bojují o to, kdo bude hrát. V přípravě jsme z turnaje na turnaj ukazovali stoupající sebevědomí. Extraliga bude vyrovnaná, ale když budeme bodovat venku a zůstaneme doma úspěšní jako v předešlé sezoně, tak bychom měli být šestí. Každý, kdo do Ostravy přijede, by se nás měl bát.