Nahrávače Biernata těší, že má v Ostravě polského nástupce

Mateusz Biernat po utkání v Ostravě opouštěl libereckou šatnu úplně poslední. Už do ní nahlížela uklízečka. „Nic se nezměnilo,“ usmál se Biernat, který býval poslední, i když hrával předchozí dvě sezony v Ostravě.



Přiznal, že v duelu, v němž Ostravští vedli 2:1 na sety a 11:9, byl nervózní. „Bylo to poprvé, co jsem hrál proti svému předchozímu týmu. Ale stres musí být, aby člověk hrál lépe. Zápasy s Ostravou už pro mě budou vždycky něčím více než ty ostatní,“ podotkl Mateusz Biernat s tím, že nervozita z něj opadla v půlce první sady.

Litoval, že Liberečtí utkání nezačali dobře.

„Prohrávali jsme snad 3:8. Ostrava do zápasu vletěla výborným servisem. To jsme sice očekávali, ale zpočátku neustáli.“

Podle ostravského nahrávače Błażeje Podleśného bylo pochopitelné, že byl Biernat zpočátku nervózní. „Vždyť tady hrál dva roky a chtěl se ukázat v co nejlepším světle. Odehrál velice dobré utkání,“ uvedl Podleśny. „My jsme doma hlavně bojovali a chybělo málo, abychom vyhráli. Škoda zkažené koncovky pátého setu.“

Biernat potvrdil, že Podleśny přišel do Ostravy trochu i na jeho doporučení. „Na konci minulé sezony jsme se o něm bavili a Honza (trenér Václavík) se byl podívat na zápasy Rybniku, kde Błażej působil. Jsem rád, že Poláků v české lize přibývá.“ Jak Liberec, tak Ostrava mají po dvou. Příbram a Kladno po jednom. Mateusz Biernat uvedl, že se v Ostravě opakuje historie. „Błażej je další polský nahrávač v mužstvu a stejně jako já bydlí nedaleko odsud. Přeji mu, aby tady, což je příhodné místo, odstartoval svou kariéru.“

Šestadvacetiletý liberecký nahrávač ocenil svůj o tři roky mladší protějšek. „Nejenže tvořil hru a umí dát pořádně tvrdý servis, ale čapal i balony. Loktem, hlavou, ramenem, vším, co se dalo. Čekali jsme však, že proti nám bude stát bojovný ostravský tým.“ Stejně jako Podleśny i Biernat se sehrává s novými spoluhráči. V Liberci jsou samé hvězdy, někdejší reprezentanti v čele s univerzálem Janem Štokrem.

„Užívám si to,“ řekl Mateusz Biernat. „Jsem šťastný, že mohu být mezi takovými lidmi. Jen ještě musím více zapadnout do týmu. V Ostravě jsem byl kapitán, v Dukle jsem jeden z několika.“

Odmítl však, že by mu mnohem zkušenější spoluhráči dávali najevo, že toho zatím moc nedokázal.

„Kluci nás nové přivítali úplně normálně. Mám ale vždy respekt před takovými lidmi, kteří mají za sebou velice úspěšnou kariéru. Viděli toho hodně, hráli Ligu mistrů, vysoké soutěže. Zaslouží si mou úctu.“

Biernat říká, že mu působení v jednom týmu s takovými volejbalisty může jen pomoci, posunout ho výše. „Rivalita mezi hráči funguje pořád. Třeba naši smečaři Petr Šulista a Bartek Pietruczuk se mohou učit od Aleše Správky, protože to je výborný přihrávač.“ A od koho se může učit Biernat? „Na náhře nemám od koho, protože jsem v Liberci jednička, ale kluci mi pomáhají jinak. Teď v Ostravě, když viděli, že jsem nervózní, tak mě nechali v klidu a snažili se, abych hrál svou hru. To pro mě bylo výborné.“