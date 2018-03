Byli jsme v transu, řekl ostravský Biernat po výhře nad Libercem

Jasného favorita porazili 3:2 a srovnali stav série na 1:1. Třetí utkání se hraje v neděli od 18.00 v Liberci a čtvrté ve středu od 17.00 v ostravské hale.

„Dvakrát jsme utekli hrobníkovi z lopaty,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Nicméně byli jsme lepší v obraně, hlavně na síti. A byli jsme výborní i v útoku, což se nám tuto sezonu běžně nestávalo.“

Domácí výborně bránili i v poli a ­náramně útočili až na výpadek ve čtvrtém setu. V něm ztratili vedení 11:6 a 14:10. Za stavu 21:24 odvraceli tři mečboly... Načež zablokovali Štokra a Kriška a když Štokr při útoku zezadu přešlápl, srovnali stav na 2:2!

„Viděl jsem to v tom čtvrtém setu už celkem špatně,“ přiznal ostravský smečař David Janků, který složil poslední míč utkání. „Bylo to buď, anebo. Ale musím si ještě z balonu vyndat prsty, protože jsem ho pořádně netrefil. Ale dopadlo to dobře, i když jsme první dva sety hráli zbytečně bázlivě.“

Pátý dopodával Lukáš Vašina. „Byl jsem nervózní, ale pokyn zněl jasně - nezkazit servis a dát ho na předního smečaře,“ usmál se smečař Vašina. „Rozhodli jsme servisem a výbornou hrou v poli, kterou jsme nepředvedli celou sezonu. A všem šel servis, takže jsme odtáhli hosty od sítě.“

Ostravské nezlomila ani krátká pauza ve čtvrté sadě za stavu 15:15, když na palubovce zůstal ležet jejich libero Damian Sobczak. Ve snaze dostat se k míči dostal loktem od spoluhráče Mateusze Biernata. „Ztratil jsem dech,“ řekl Sobczak, jehož dával do pořádku masér týmu Stanislav Šereda.

„Hráli jsme jako v transu, tak, jak jsme si to představovali celou sezonu, na sto dvacet procent,“ prohlásil Mateusz Biernat.

„Utkání jsme ztratili sami vlastní nedůsledností,“ povzdechl si liberecký trenér Michal Nekola. „Vedení o dva tři body a ještě ve dvou koncovkách takový mančaft jako my by měl dohrát. Domácí hráli odvážně a ty bodovky dohrávali, v tom byl asi největší rozdíl.“

Trenér Nekola poslal do hry i veterány smečaře Aleše Správku a ­blokaře Lubomíra Staňka. Nic ale nepomohlo.

Navíc Libereckým chyběl univerzál Patrik Indra, který je táhl v předchozím duelu na domácí palubovce. „Zranil se v úterý na tréninku, takže s námi ani nemohl jet,“ uvedl Michal Nekola. „Chyběl, takže jsme nemohli vystřídat Honzu (Štokra), když to někdy trochu potřeboval. Přesto jsme si ten zápas měli dohrát sami. Bylo to o tom, kdo je razantnější na servisu a dohrává první míče. V tom byli domácí lepší.“

Liberecký kapitán Aleš Správka potvrdil, že ostravský tým dostali sami do zápasu. „Nebyli jsme úplně agresivní v útoku. Balony, které chodily kolem bloku domácí počapali a bodovky dohráli. My ne,“ povzdechl si Správka, který se tak do města, v němž odehrál jedenáct let, v této sérii ještě jednou vrátí...