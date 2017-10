Tóth si došel pro vítězství. Slovenský svaz ho zbavil obvinění z dopingu

Jeho případ ještě bude posuzovat mezinárodní federace IAAF a případně sportovní arbitráž CAS v Lausanne.

V Tóthově biologickém pase IAAF sledovala hodnoty v letech 2009 až 2016. Ze čtyřiadvaceti vzorků se jeden vymykal normálu. „Jednalo se o příliš velký rozdíl mezi hodnotami hemoglobinu z května 2016,“ řekl chodec.

Hladina hemoglobinu v problematickém vzorku byla příliš nízká. „Podle IAAF to mohlo být způsobené manipulací s krví, tedy tak, že bych si nechal odebrat vlastní krev a potom ji před OH použil,“ uvedl Tóth. Dodal, že případné užívání krevního dopingu by se projevilo naopak vyšší hladinou hemoglobinu.

Tóth se hájil, že výkyv způsobil stav jeho těla při odebrání vzorku, kdy byl po zranění a léčbě. Odběr navíc probíhal netradičně večer. Spis k jeho případu měl 250 stran a jeho součástí bylo sedm odborných stanovisek od expertů na hematologii a metabolismus. Tóth také podstoupil test na detektoru lži.

Disciplinární komise atletického svazu jednomyslně rozhodla, že žádná dopingová pravidla neporušil, a zrušila jeho dočasný zákaz činnosti. „Analýzy byly všechny ve prospěch Mateje Tótha, ale každý odborník se na to díval z jiného pohledu,“ uvedl předseda disciplinární komise Ivan Čillík.

Veškerá dokumentace včetně dalších analýz nyní poputuje na mezinárodní atletickou federaci IAAF, která má na posouzení Tóthova případu 21 dní od doručení podkladů. V případě rozporů by se kauzou mohla zabývat i mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Tóth, kterého podezření přišlo na 60 000 eur (přes 1,5 milionu korun), zvažuje civilní žalobu. „Po definitivním verdiktu IAAF nebo CAS, protože počítám i s tím, to ještě projdu s právníky,“ poznamenal.

Biologické pasy poskytují základní údaje o naměřených hodnotách různých látek v krvi a moči sportovců, jsou průběžně doplňovány a sledují se jejich výkyvy. Pokud některé parametry překročí tolerovanou hranici, kterou stanovuje Světová antidopingová agentura WADA, hrozí sportovci trest. A to i v případě, že dopingový test na konkrétní substance žádné provinění neukáže.