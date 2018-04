Hrozba jménem Fucsovics. Maďar potrápil Federera, teď zacílí na Česko

Vážně! Dokonce druhý set dotáhne do tiebreaku, byť neúspěšného.

Marton Fucsovics padne 4:6, 6:7, 2:6 a vítězná legenda chválí: „Byl velmi solidní. Předvedl od všeho něco, servis, volej, čopy... Vyrovnaný projev, dobrý výkon.“

A ten, který donutil Federera ukázat leccos ze svého umu, nyní má jiný cíl: srazit Česko v Davis Cupu. Los pro baráž o Světovou skupinu mohl být jistě horší, tým Jaroslava Navrátila zamíří v září do Maďarska.

Jedinou zákeřností se jeví právě 26letý Fucsovics - za předpokladu, že ve zbytku roku naváže na vystoupení na Australian Open 2018, může být v baráži nejvýše postaveným z přítomných.

„Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom se dostali takhle daleko. A jsme tu. Konečně!“ zářil Fucsovics v Melbourne. Pro jeho zemi to bylo velké: posledním Maďarem, který na Australian Open vyhrál duel, byl v roce 2002 aktuální Fucsovicsův kouč Attila Sávolt.

„Udělal za poslední dobu velký posun. Hraje od základní čáry a má stabilní údery,“ řekl o svém budoucím soupeři 24letý Jiří Veselý.

České jedničce náleží 65. pozice žebříčku ATP, Fucsovicovi místo číslo 61. Tedy žádný otloukánek. S Veselým je spojuje, že oba válcovali konkurenci jako junioři. „Vyhrál jsem Wimbledon, více než rok jsem byl jedničkou,“ vzpomíná Fucsovics na krásné mládí. „Ale pak jsem se do Top 100 dostal až v pětadvaceti. Byla to dlouhá cesta.“

Veselý na to šel opačně, ke kariérnímu maximu a roli 35. hráče planety se vyšvihl před třemi lety; od té doby cestu zpět do podobných výšin hledá. Právě na tom, kdo z nich se na maďarské půdě ukáže v lepším rozmaru, bude výsledek záležet.

Těžko soudit z prvního grandslamu, ale australský žhavý fén každopádně maďarskému hráči svědčil. A dost možná byl důsledkem závěru roku minulého, v němž se Fucsovics při Turnaji mistrů v Londýně stal tréninkových parťákem tenisových celebrit.

Maďarský tenista Marton Fucsovics

„Něco úžasného. Poprvé v kariéře jsem měl možnost si zahrát s takovými borci, se všemi superhvězdami. Byl to úžasný týden,“ rozplýval se. Dál věří své postupné, pozvolné cestě: „Hlavně se chci udržet ve stovce. Dostat se do elitní padesátky, to by byl skoro sen.“

Češi s Maďary na sebe v Davis Cupu narazili již třikrát. Slavná generace Jiřího Kodeše a Jana Hřebce v roce 1976 prohrála, naopak tým vedený Petrem Kordou při posledním střetu vypráskal partnery z visegrádské čtyřky 5:0.

A co letos? Ohledně ambicí obou mnohé naznačí další Fucsovicsovy výkony.