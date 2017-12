Sáblíková našla v zámoří pohodu. Co ukáže na trojce v Salt Lake City?

Pohodu Sáblíková potřebuje, zvlášť po rozpačitém úvodu sezony, kdy ji brzdily zdravotní trable. Teď ji na čtvrtém podniku Světového poháru v Salt Lake City čeká poslední závodní víkend v letošním roce.

Závody v USA vyvrcholí kvalifikace na olympijské hry v Pchjongčchangu, kam se již spolu další Češkou Karolínou Erbanovou na svých hlavních tratích prakticky kvalifikovaly. Na patnáctistovce by měla mít zajištěnou účast i další reprezentantka Nikola Zdráhalová.

Sáblíková se do Utahu přesunula z Calgary, jiné oblíbené destinace, kde závodila minulý týden. „Mám z toho pozitivní náladu. Jsem tu na závodech, ale je to pro mě i celkový relax. Mám ráda místní dráhy - tuhle i tu v Calgary.“

Mrzelo ji jen, že se v Calgary nedostala na hokej. První týden pobytu v Kanadě hráli hokejisté Flames venku, pak se už soustředila na své starty. Přes Jaromíra Jágra ale sehnala vstupenky pro fyzioterapeuta Jana Cuřína.

„Jarda byl super. Zařídil, co slíbil. Masér byl nadšený, strašně si to pochvaloval, silný zážitek. I když jsem nemohla jít, což mě mrzí, protože na NHL a Jardu Jágra bych strašně chtěla, tak už jen to, že si můžu psát s Jágrem, je super,“ pousmála se rodačka z Nového Města na Moravě.

Osobně se setkala „jen“ s trenérem Ester Ledecké Tomášem Bankem, který byl na hokeji také. Světový pohár ve sjezdovém lyžování se totiž ve stejném termínu konal v Lake Louise. „Pokecali jsme, je to fajn týpek. Měla jsem radost, že v Calgary bylo asi dvacet lidí z Česka. Přijeli na hokej, když už tam byli, stavili se na rychlobruslení, což mě potěšilo,“ podotkla Sáblíková.

V Salt Lake City ji čeká hlavní start v neděli, kdy pojede trojku. Do pátečního programu se nezapojí, v sobotu uvažuje o startu na 1 500 metrů. V Calgary si na patnáctistovce zajela nejlepší čas sezony a naznačila, že se s bolestmi zad postupně vypořádává.

„Jela jsem všechna kola stejně, což je super. Nezkapala jsem a cítím, že bych mohla jezdit i rychleji. Teď ale bohužel nemám sílu. Až budu moct skákat a posilovat, budu se zlepšovat. Vím, že dokážu jet dobré tempo, je vidět, že tělo je připravené, že jsme dobře trénovali, ale sílu v odrazu teď prostě nemám,“ ví Sáblíková, která stále čeká v sezoně na výhru. Jejím nejlepším výsledkem je dosud třetí místo ze závodu na 5 000 metrů ve Stavangeru.