Jediný cíl: olympiáda. Proč by byla pro Sáblíkovou cesta do Ruska zbytečná

Pro Sáblíkovou letos vůbec není podstatné, že se mohla stát pošesté evropskou mistryní, ani že může podvanácté v řadě vyhrát celkovou klasifikaci Světového poháru na dlouhých tratích.

V sezoně míří na jediný cíl a ten se nachází v únoru na olympijské dráze v korejském Kangnungu.

Vystrašily ji listopadové bolesti zad při Světovém poháru ve Stavangeru. Nemíní tudíž cokoliv riskovat. Start v Rusku, spojený s únavným cestováním, by rizikem byl.

„Martina je zdravotně ve stavu, že by tady byla schopná závodit, ale je to zbytečné,“ informuje z Kolomny její kouč Petr Novák.

Ze soustředění v Collalbu si Sáblíková raději odskočila na další vyšetření do Prahy, s profesorem Kolářem řešili léčebné procesy, které jejím zádům pomohou.

„Chci si pak v Koreji říci, že jsem pro úspěch udělala všechno,“ říká.

Od chvíle, kdy ve Stavangeru musel narychlo přivolaný specialista otupit extrémní bolest injekcí, se její stav postupně zlepšoval. V prosinci byla v Salt Lake City v pohárovém klání na 3 000 metrů druhá.

„Je na tom zdravotně mnohem lépe než v Norsku, jen ještě nemá záda úplně optimální,“ popisuje Novák. „Jezdí na ledě, jezdí v rámci přípravy i na kole, dokonce chodí do posilovny. Ale nemůže zatím v tréninku jet třeba dvanáct kol v kuse. Stačí, když jich jede osm.“

I v posilovně je se závažími opatrnější. „Ale zvedám postupně víc a víc. Důležité je, že se to zlepšuje. Z problémů jsem byla předtím hodně otrávená,“ tvrdí.

V minulosti se potýkala s bolavými třísly, předloni s kolenem, nyní tedy se zády. Podle kouče měla podobné potíže v minulosti také Ester Ledecká. „Martina měla v zádech něco zablokovaného, co se už uvolnilo, ale nějaké malé problémy tam přetrvaly. Jako když chytíte křeč a ta se vás drží měsíc a nechce zcela povolit. Startem v Rusku bychom záda mohli zase rozbouřit.“

Z Prahy se teď rychlobruslařka vrátí zpět do Collalba, kde se bude připravovat s juniory, zatímco další Češky nastoupí v Kolomně. Na šampionátu se letos udělují medaile za jednotlivé tratě a nikoliv za čtyřboj. Karolina Erbanová patří mezi největší kandidátky na stupně vítězů na 500 i 1 000 metrů.

Sáblíková plánuje, že před olympijskými starty by si měla zazávodit ještě na Světovém poháru v Erfurtu od 19. do 21. ledna. To bude její generálka na hry.

„Pracujeme na tom, aby na olympiádě byla Martinina záda aspoň na 99 procentech,“ říká Novák. „Zůstávám klidný. I v současném stavu by v Koreji bojovala o medaile.“

Ačkoliv před sezonou hovořil Novák o možném útoku na medaili také na 1 500 metrů, nyní jsou jasnou prioritou její dvě výstavní tratě 3 000 metrů a především 5 000 metrů.

„Zatím neuvažujeme, že by na patnáctistovce na hrách startovala, i když jsme ani neřekli, že ji určitě nepojede,“ poukazuje kouč.

Každopádně by start nebyl příliš strategický, protože 1 500 metrů bude na programu mezi trojkou a pětkou. A právě na distanci 5 000 metrů platí Sáblíková navzdory současné indispozici za největší favoritku, vždyť ji od roku 2007 ovládla při každé vrcholné akci (MS, OH).

NA DRÁZE. Martina Sáblíková na tříkilometrové trati v Heerenveenu

Trenér připouští, že pokud bude přiměřeně zdravá, může v Koreji naopak zkusit i závod s hromadným startem, který se jede až na závěr her. I v něm už dokázala ve Světovém poháru triumfovat.

Ovšem to je ještě daleko.

Prozatím ji těší, když vidí, že se při tréninku zase zrychluje. „Minulý týden jsem nebyla schopná jezdit kola pod 31 vteřin, teď je jezdím za 30,“ hlásí třicetiletá žena.

Pět olympijských medailí už má, tři z nich se lesknou zlatě. „K tomu, aby získala další, vše směrujeme,“ ujišťuje Novák.