Bolela ji záda, nechtěla startovat. Pak Sáblíková dojela druhá

Bolest přišla po nevydařené patnáctistovce, na které v A divizi skončila poslední, dvacátá.

„Bylo to hodně zlé, nemohla jsem se pořádně hýbat ani odrazit. Nohy jako by byly ze dřeva... Vůbec jsem nechápala, co se děje. Po patnáctistovce v Calgary jsem si říkala, že to jde správným směrem a můj zdravotní stav se lepší, ale ta sobotní věc v Salt Lake City mě srazila tvrdě do kolen,“ uvedla Sáblíková pro sport.cz.

Díky fyzioterapeutovi Janu Cuřínovi se její stav zlepšil, i když v průběhu jeho péče ji vyděsilo výrazné křupnutí v zádech.

„Ozvala se obrovská rána. V první chvíli jsem se lekla, bála jsem se vůbec pohnout a měla jsem strach, že třeba nebudu moct vůbec pohnout nohou. Strašný pocit. Jenže se stalo něco neuvěřitelného,“ vyprávěla trojnásobná olympijská vítězka.

Následně se totiž mohla ohýbat mnohem víc, než byla v posledních týdnech zvyklá. „Zřejmě tam byl nějaký blok. Najednou ze strachu byla obrovská radost,“ řekla.

I přesto ale žádala trenéra Petra Nováka, aby ji ze závodu stáhl.

„I když mi brácha Milan napsal, že to nemám dělat, že přece neodejdu bez boje. To bych nebyla já. Řekla jsem trenérovi, ať to rozhodne on. A Petr řekl, že pojedu. Nebýt těch dvou, tak jsem asi nejela,“ přiznala třicetiletá česká reprezentantka.

V závodě se Sáblíková představila v sedmé rozjížďce s Natalií Voroninovou a většinu závodu s Ruskou prohrávala. Dokázala však zajíždět stabilní kola a v předposledním se dostala do čela. V závěru ji ale Voroninová předjela.

Rodačka z Nového Města na Moravě zajela svůj nejrychlejší čas v tomto ročníku 3:57,84 a skončila druhá.

„Voroninová rozjela závod hodně rychle, ujížděla mi. Když na mne ale Petr později zakřičel, že už jezdím kola rychleji než ona, tak jsem to zkusila. Ale v tom posledním mi došly síly. Projevilo se, že jsem měsíc a půl nemohla pořádně trénovat a jezdit, jak bych chtěla a hlavně potřebovala,“ řekla Sáblíková, která za Ruskou zaostala o čtrnáct setin sekundy.

„Z druhého místa ale nejsem zklamaná, naopak jsem z něj šťastná. Chvilku to ještě potrvá, než budu úplně zpátky, ale teď už věřím, že se naplno vrátím,“ dodala.

Další závody by Sáblíkovou měly čekat až v lednu, kdy se v Rusku uskuteční mistrovství Evropy. Její nejbližší program však ovlivní i výsledky lékařských vyšetření, které má absolvovat tento týden po návratu z USA.