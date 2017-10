Zdráhalová má výborný osobní rekord, Sáblíková bojovala s Nizozemkami

Při dalších mezinárodních závodech ISU v německém Inzellu si Nikola Zdráhalová zlepšila na trati 3000 metrů osobní rekord o takřka tři vteřiny až na 4:07,63.

Což je čas, se kterým může atakovat i první desítku v některých závodech Světového poháru.

„Zufrieden,“ pronesl její kouč Petr Novák v jazyce země, kde se závod konal. Spokojen. Měl být proč.

„Nikola už v tréninku naznačovala, že bude rychlá. Jen jsem nevěděl, jak se srovná s tlakem. Byla nervózní z toho, že startuje ve dvojici s Nizozemkou Carien Kleibeukerovou, kandidátkou olympijské medaile.“

Před startem kouč svěřenku uklidňoval: „Hele, zkus to a jeď. Můžeš jet i 4:08.“

V úvodních čtyřech kolech Zdráhalová dokonce Nizozemku porážela. „Nizozemský trenér na mě při tom čučěl jako blázen,“ popisoval Novák. „Najednou je tu další česká ženská, co může prohánět jejich špičkové závodnice.“

Koncovka už patřila Kleibeukerové v čase 4:05,90. Pro Zdráhalovou znamenal výkon 4:07,63 ve výborně obsazeném závodě 7. místo. Svůj dosavadní osobní rekord z únorového mistrovství světa v olympijské hale v Kangnungu překonala o 2,83 vteřiny.

„Niki to asi trošku přepískla ze začátku. Ale možná už letos má na to, aby zajela trojku kolem 4:05,“ říká Novák.

Zdráhalová ještě loni startovala ve Světovém poháru v B-divizi. Trenér očekává, že by se měla hned zkraje nového pohárového seriálu probojovat do elitní A-divize pro dvacet nejlepších žen. A ani tím to skončit nemusí. „I ta první desítka může být pro ni reálná,“ věří Novák.

Vítězkou se stala Irene Schoutenová z Nizozemska za 4:02,76. Olympijská šampionka na této distanci Ireen Wüstová skončila za 4:03,90 třetí.

Světovým tabulkám na této trati vévodí výkonem 4:01,80 z předchozího týdne nadále Martina Sáblíková. Ta se tentokrát soustředila v Inzellu na jiné distance.

Na patnáctistovce Sáblíková obsadila časem 1:57,75 třetí příčku za nizozemským duem Marrit Leenstraová (1:56,67) - Ireen Wüstová (1:56,78).

Martina Sáblíková

„Souboj dvou Nizozemek byl na život a na smrt,“ podotkl Novák. „Zvlášť poté, co se Leenstraová vdala do Itálie a trénuje tam s Italy, je to mezi ní a Wüstovou otázka obrovské prestiže.“

Sáblíková mírně zaostala za svým výkonem 1:57,24 z minulého týdne, s nímž je šestá ve světových tabulkách sezony na 1500 metrů. V nich se ujalo výkony z vysokohorské dráhy v Salt Lake City vedení hvězdné americké duo Heather Bergsmová-Richardsonová (1:54,70) - Brittany Boweová (1:56,51).

„V Inzellu teď nebyl led až tak rychlý jako před týdnem, kdy byl nižší tlak, při kterém je led vždy o něco rychlejší,“ uvedl Novák. „Martina jezdí patnáctistovku s oběma rukama na zádech, tentokrát to zkusila s jednou, ale to jí moc nejde. Reálně však má na časy, které tu předvedly Nizozemky, a může s nimi v Koreji bojovat o olympijskou medaili i z patnáctistovky.“

I na této distanci jej potěšila Zdráhalová, která si také zde vylepšila osobní rekord, o 16 setin na 1:58,81, což jí v závodě vyneslo 6. místo. Za ní skončily z předních trychlobruslařek například Nizozemka Jolingová, Polky Zlotkowská a Bachledaová, Ruska Skokovová či Němka Pechsteinová.

Sáblíková se oproti minulému týdnu zlepšila v závodě na 500 metrů - na čas 40,53. Los ji kuriózně přisoudil na této trati do rozjížďky za soupeřku Zdráhalovou, a ta po úvodní stovce vedla. „Jenže pak Niki škobrtla, začala mávat rukama a upadla. Martina periférně pozorovala, co se s ní děje a dvakrát jakoby se neodrazila,“ líčil kouč.

Vyzkoušela si ještě distanci 1000 metrů, kde výkonem 1:18,44 zaostala o 2,88 vteřiny za vítěznou Leenstraovou.

Z ostatních svěřenců Nováka v Inzellu nejvíce potěšil teprve 14letý junior Lukáš Steklý, který si na 1500 metrů vylepšil osobní rekord na 2:04,12. S takovým výkonem je ve své věkové kategorii C1 druhý na světě za Korejcem Seong Hyeon-parkem.

Pokračuje naopak hledání třetí ženy do stíhacího družstva, s nímž se chce Novák kvalifikovat mezi osmičku vyvolených na hry v Koreji.

„Sedl jsem si s holkama a hodinu jsme si povídali,“ popisoval. „Je zapotřebí, aby Naty (Kerschbaummayrová) shodila pár kil. Elišce Dřímalové už se povedlo dostat dolů tři kila a zajela si teď osobák 2:03 na patnáctistovku. Ale potřebuji, aby na evropských drahách některá z nich zajela patnáctistovku pod 2:02. Pak budeme moci směle pomýšlet i na stíhačku na olympiádě. Už teď je ale pozitivní, že se současnou formou může Niki odtáhnout Martině ve stíhačce jedno nebo dvě kola.“