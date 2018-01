Třetí Sáblíková: O chybách vím. Ale z dneška se odpíchnu na olympiádu

Po léčbě bolavých zad a dlouhém období bez závodů opět stojíte na pódiu Světového poháru. Takže spokojenost?

Jsem rozhodně ráda, že jsem byla na pódiu, ale nejsem moc spokojená s projevem jízdy. Hned po závodě jsme si s Petrem (koučem Novákem) řekli, že jsem to na rovině moc uspěchávala a jela spíše za časem než technicky. Ke konci se mi to trošku vymstilo. Ale jasně, pódium je pódium, takže jsem spokojená.

Hned po závodě jste na sebe s koučem mohutně gestikulovali. Řešili jste právě tu techniku?

Oba jsme se shodli, že jsem moc spěchala za časem a tak strašně moc si přála vyhrát, že jsem nejela technicky. Na rovince na mě křičel, ať uzavírám a jedu - a já jsem nebyla schopná to realizovat. Vším, co jsme v sobě měla, jsem to rvala na sílu, technika tomu na rovince chyběla. Víme, na čem musíme před olympiádou zapracovat. I rozběh byl dneska hrozně pomalý.

To vše můžete vylepšit, pokud záda nebudou bolet. Jak na tom byla dnes při závodě?

Vydržela. Musím říct, že jsem celkem překvapená, že jsem je ani moc necítila.

Mohl mít právě pomalejší rozjezd vliv na následující kola? Až příliš jste pak doháněla čas?

To si nemyslím. Měla jsem ve Voroninové dobrou soupeřku, která mi hodně pomohla hlavně v druhém kole, kdy šla na chvíli přede mě. Ale ten můj rozjezd prostě nebyl ideální. Myslela jsem si, že ze začátku pojedu rychleji. Rozběh za 20,7 a potom první kolo za 31,7, to bylo pomalé. I v tréninku jsem jezdila rychleji. Ale to všechno vylepším. Jsem vteřinu od prvního místa, půl vteřiny od druhého. Není to daleko.

Má toto třetí místo pro vás velkou cenu speciálně proto, že jste na něj dosáhla po 41 dnech bez závodů?

Z tohoto pohledu je super. Kdo by nechtěl vyhrát, to chce každý. Ale Petr mi hned připomínal, že jsem v závodním tempu v poslední době mnoho nenajezdila. Absolvovala jsem v tréninku jen dvoukola, tříkola. Ne, nebylo to tady špatné. Odpíchnu se ode dneška a budu dál bojovat.

Takže teď víte, že příprava jde správným směrem.

Ano. Hlavně mě potěšilo, že jsem později v průběhu závodu dokázala držet tempo na jednotlivá kola.

Jak budou nyní poslední dny před hrami vypadat?

Odlétáme už 27. ledna. Budu pak po příletu do Koreje trénovat týden na suchu, led nebude přístupný, dostanu se na něj až 1. února. Ale i tak si myslím, že se toho i v tom týdnu dá hodně udělat. Pro fyzičku určitě. A na ledu pak budu trénovat do rychlosti. Snad to dobře všechno dopadne.

Sáblíková dojela třetí na trojce. Lepší byly Kanaďanka Ivanie Blondinová (uprostřed) a Nizozemka Antoinette de Jong (vlevo)

Čtyři pohárové trojky mají v této sezoně čtyři různé vítězky: de Jongovou, Voroninovou, Takagiovou a dnes Blondinovou. K nim musíme připočíst vás a mocně se připravující Ireen Wüstovou. Bude to letos jedna z nejnevyzpytatelnějších trojek na vrcholných akcích?

Určitě. Ireen na ní zatím moc nestartovala, ale ona i Takagiová ji určitě pojedou dobře. Bude to obrovský boj. Hodně bude rozhodovat, komu vydrží nervy. Známe to všichni, olympiáda je hlavně o nervech.

Jak jste na tom s nimi vy?

Dneska jsem byla docela nervózní. Ale dopadlo to dobře.