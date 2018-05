Kvitová s Plíškovou jako jednička a dvojka? A proč ne, věří Navrátilová

Existuje jen málo povolanějších lidí na planetě, aby zhodnotili stav ženského tenisu. A tak jako ji zahřála minulost, hledí legenda optimisticky k tomu, co by mohlo nastat.

Co? Velká česká nadvláda.

„Teď to vypadá dost dobře. Je možné, že na konci roku budou Petra (Kvitová) a Karolína (Plíšková) jednička a dvojka,“ pronesla Navrátilová, velevážený host turnaje Prague Open. „Neříkám, že se to stane, ale možné to je! Letos jsou pětka a šestka, sezona je mladá. Po Wimbledonu budeme mít lepší přehled. Ale obě to zatím zvládají dobře.“

Navrátilovou bohužel čeká i smutná záležitost: v sobotu předá prsten za členství v tenisové Síni slávy rodičům loni zesnulé Jany Novotné. Však se jí oči při bolavé vzpomínce hned zalily slzami.

Stane se tak před finále turnaje, v němž nastoupí Petra Kvitová. Jedna z jejích největších oblíbenkyň. Také levačka, také šampionka.

„Mezi námi je cosi hlubšího,“ přiznává Navrátilová. „Letos je to fantazie. Dva turnaje vyhrála, teď je ve finále. Vypadá výborně, fyzicky i psychicky. Paráda, že takhle válí. Tady vyhraje, to je jasný. To je zákon.“

Ani kapacita jejího kalibru pořádně nechápe, jak se Kvitová vrátila s těžce pořezanou levou rukou. „Já si nemůžu nechat ani jeden malý prsten, abych držela raketu přesně,“ kroutí hlavou. „Obdivuji ji. Po tom, co prožila, je pro ni tenis spíš sport; nejde o život. Možná i kvůli tomu hraje trochu líp, uvolněněji.“

Ale aby nezamluvila ani druhé české eso: „Je možné, že Petra vyhraje grandslam, možná i v Paříži, i když je pro ni antuka nejhorší povrch. Totéž ovšem platí pro Karolínu. Myslím, že na to má.“

Navrátilová na základě vlastních zkušeností soudí, že jim pomáhá vzájemná rivalita. Jako když ona nastupovala v americkém fedcupovém týmu s Chris Evertovou.

„Já to měla ráda, byla pro mě úleva mít soupeřku v týmu,“ líčí. „Na týden zapomenete na rivalitu; najednou já můžu fandit jí a ona mně. Holky se táhnou. Když vidíš rivalku, jdeš nahoru. Tohle vám vylepší tenis i mentalitu.“

S radostí sleduje, jak dlouhánky PK i KP touží zdokonalovat svoji fyzičku. „Ta je důležitá, rychlost ještě důležitější,“ popisuje 61letá osobnost. „Rány jsou dneska mnohem větší. Můžeš mít nejlepší údery na světě, ale když se nedostaneš k míči... Je vidět, že obě holky vylepšily pohyb. Karolína je vysoká, má dlouhé nohy, pak je těžší mít rychlost. Ale na konci dělá rozdíl každý centimetr. To nejde okecat.“

Když se mohla v rodné řeči rozhovořit o tenisu, Navrátilová vyloženě pookřála. Probírala téma za tématem. I to, jak dál věří Sereně Williamsové.

„Tu nemůžete odepsat. Chce, to je jasný, jen nevím, proč nehraje častěji,“ dumá. „Pro mě je favoritkou na Wimbledon, možná i na Paříž. Trochu bych pochybovala, jestli bude znovu jedničkou, ale o tom, že vyhraje grandslam, nepochybuju. Kdo ji porazí? Nevím. Možná Petra? Karolína?“

Na své Češky prostě žena, co sama v roli světové jedničky strávila 332 týdnů, nedá dopustit. Kvitové drží Navrátilová palce na místě, Plíškové na dálku. Další týdny ukážou, zda má její prognóza snů šanci.