Trojan chystá motocykly pro Dakar a těší ho, že tým chce být nahoře

Do startu sice zbývá čtvrt roku, ale motocykly už jsou na čtrnáctidenní lednový zápřah prakticky připraveny.

I proto, že je potřeba, aby se s nimi jezdci nejen sžili, ale také na nich potrénovali v aspoň podobných podmínkách, v jakých se bude závodit v Jižní Americe.

Až příprava skončí, vrátí se oba stroje do KTM Hradce Králové na konečné doladění a pak už vyrazí do peruánské Limy, kde jubilejní 40. ročník populárního Dakaru 6. ledna odstartuje. Podesáté od chvíle, kdy se z Afriky přesunul do Jižní Ameriky.

„Jde o motocykly, které se mohou směle měřit s nejlepšími. Proto nás těší, že MRG team bývalého výborného motokrosaře Ervína Krajčoviče, pro který je připravujeme, i samotní jezdci mají velké ambice,“ uvedl Martin Trojan, majitel firmy KTM Trojan Hradec Králové, která se přípravy obou motocyklů ujala.

Jde tovární stroje KTM 450 Replica Rally, na které v Limě usednou Milan Engel a Cacopo Cerutti. Čech z Jizerských hor potřetí v kariéře, Ital rovněž. „Oba to jsou výborní závodníci, kteří mohou na kvalitním motocyklu pomýšlet na velmi dobrý výsledek,“ říká majitel firmy, která jim stroje připravuje.

Engel patří mezi uznávané jezdce v enduru, což prokazoval už v juniorských letech, kdy dosáhl také na medaile na mistrovství Evropy. Řadu medailí poté získal na domácích šampionátech, nechybějí mezi nimi ani zlaté za mistrovské tituly. Prosadil se v českých týmech i na Šestidenních, kde byl dvakrát členem vítězného družstva.

Loni poprvé zkusil Dakar a vůbec si nevedl špatně. „Jako nováček soutěže se držel ve druhé desítce a když musel ve 13. etapě odstoupit, patřila mu sedmnáctá pozice, což bylo na nováčka výborné,“ poznamenal Trojan.

Na loňském Dakaru tak vysoko nefiguroval, nakonec skončil na 34. místě. Letos by rád dojel lépe, jeho ambicí je do dvacátého místa.

Ještě výš míří jeho italský kolega, který bude na tratích v Peru, Bolívii a Argentině hájit stejné barvy. Má pro to skvělé předpoklady. Loni s podporou Husqvarny, na jejímž motocyklu svůj druhý start na Dakaru absolvoval, totiž dojel na 12. místě.

„Výborný výsledek, Jacopo tím jen potvrdil své kvality, jeho sportovní životopis je velmi zajímavý,“ řekl Trojan na adresu jezdce, který by si v lednu své dosavadní jediné umístění na Dakaru rád vylepšil a vmáčkl se mezi deset nejlepších motocyklistů.

Stejně jako jeho soupeři na trati mezi peruánskou Limou a argentinskou Cordobou, kde závod 20. ledna skončí, najede přes 8 000 kilometrů. „Hned na začátku jezdci v Peru zamíří do největších písečných dun na světě, o kterých se předpokládá, že se stanou pro závodníky velkým sítem,“ uvedl Trojan. Tomu bude odpovídat i příprava jezdců MRG Teamu. Například Engel před Dakarem pojede ještě Rally Srdce Maroco a poté absolvuje soustředění v písečných dunách v Tunisku.

O tom, jak si jezdci na motocyklech připravovaných v Hradci Králové, na Dakaru povedou, se majitel firmy bude moci přesvědčit osobně. Společně s dalšími kolegy totiž do Peru vyrazí už na konci roku a podstatnou část rallye budou sledovat přímo na místě. Samotný začátek jejich cesty však bude mít výraznou souvislost s úplně jiným sportem. Expedice totiž zamíří pod horu Huascarán, kde v roce 1970 pod kamennou lavinou zahynulo 14 českých horolezců. Na jejich počest nese Jizerská padesátka, jeden z největších světových dálkových běhů na lyžích, přídomek Memoriál Expedice Peru 70.