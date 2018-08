Florbalisty Mladé Boleslavi posílil útočník Tokoš

„Víme, že naše mužstvo je potřeba doplňovat velice citlivě. Martin projevil opravdu silný zájem hrát za Boleslav, jeho touha působit u nás pramení i z toho, že má v Boleslavi blízké kamarády a spoluhráče z dřívějších působišť,“ uvedl generální manažer Mladé Boleslavi Tomáš Pacák v tiskové zprávě.

Tokoš v dubnovém superfinále v Ostravě málem sebral Mladé Boleslavi titul. Dvěma góly v závěrečných dvou minutách dovršil hattrick a vyrovnal na 5:5, ale nakonec rozhodl ve prospěch Středočechů v prodloužení Milan Tomašík.

Tokoš se do Vítkovic vrátil loni v listopadu ze švýcarského Churu z osobních důvodů po úmrtí matky po těžké nemoci, aby se staral o mladšího sourozence. Teď se přesune do Mladé Boleslavi.

„Jeho přestup nestojí na nadstandardních podmínkách, podobně jako v minulosti u jiných hráčů je důležitou motivací posun v profesním životě, s čímž jsme v rámci našeho regionu schopni pomoci. S vedením Vítkovic jsme v kontaktu a nemám důvod pochybovat o tom, že přestup formálně dotáhneme velice brzy,“ doplnil Pacák.

„Bude to pro mě výzva - florbalová i životní. Věřím, že dělám správný krok i s výhledem do budoucna. Těším se na kluky, v týmu mám mnoho kamarádů, i to pro mě bylo důležité,“ uvedl Tokoš, který působil ve Švédsku také v Jönköpingu a Dalenu.