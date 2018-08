Šonkův let za titulem. Být v roli lovce je větší zábava, říká

Jenže pak nastal den D a on sebral celý bank. Už podruhé za sebou, čímž je ze „ztracené“ sezony rázem ta, která může mít tečku v podobě titulu mistra světa. Šonka teď tři klání před koncem ztrácí šest bodů na čelo, což je v nevyzpytatelném leteckém seriálu nicotný rozdíl. Přitom ještě po sobotní kvalifikaci, ve které skončil 12. ze 14 pilotů, mluvil o zklamání a rozčarování. A cílem bylo, aby v neděli postoupil z prvního kola.

„Víc a víc jsem se snažil tlačit na pilu a ono to nefungovalo. Pak jsme si s týmem řekli, že se musíme vrátit k jednoduchosti. Vyndal jsem z letu agresivní manévry, které jsem dělal. Sice mi někde zkrátily čas, ale zároveň mi vzaly rychlost, takže jsem v rovných částech ztrácel. A doufali jsme, že to bude fungovat, protože taky to mohlo být neštěstí.“

Pomohl taktik

Letectví je alchymie, a to závodní, ve kterém často rozhoduje desetina vteřiny, ještě víc. A tak Šonka už před lety za pomoci podplukovníka Petra Františe z brněnské Univerzity obrany vyvinul vlastní přenosný simulátor, který s sebou vozí po závodech. Stroj zohledňuje aktuální vítr a pilot tak i mimo kokpit – třeba na hotelovém pokoji – piluje let a dostává do hlavy ideální trajektorii.

Františ, sám akrobatický pilot a jeden z největších odborníků na informační technologie, je zároveň coby taktik členem Šonkova týmu, a tak právě spolu v sobotu do noci a v neděli dopoledne hledali cestu, jak po bídných trénincích a kvalifikaci v závodě zrychlit.

Zdařilo se. Už po prvním letu byl Šonka nejrychlejší ze všech a uspěl i v dalších dvou. A když se v pondělí ozval do telefonu, hned přiznal: „Teď mám kocovinu.“ Jenže lze ji pochopit. V prvních závodech byl dvakrát kvůli technickým chybám diskvalifikován, ztratil až deset bodů. Byl na hony vzdálen tomu, aby se zase rval o titul jako loni (až poslední závod rozhodl, že skončí druhý). Přesto říká, že ani na okamžik nepropadal skepsi.

„Jsem soutěživý, takže nemám problém se motivovat. Naopak jsem týmu říkal: Hoši, takhle už ne. Hrrr na ně a porazíme je i tak. A vidíte, teď jsem se vrátil na nejvyšší příčky a je super, že je člověk zase v tom boji o titul. Jenže taky se dá hrozně snadno udělat chyba. Trefíte pylon, jste bez bodu a propadnete se.“

Nouzové přistání v tréninku

Nejdůležitější tak pro závodníka je v každém klání postoupit do finálové čtyřky. Když vám unikne, bodová ztráta je až příliš bolestivá. To v Kazani potkalo Matta Halla, dosavadního lídra šampionátu, kterého teď v čele vystřídal Američan Michael Goulian. Zároveň ale toto duo společně se Šonkou zůstává už jedinými reálnými adepty na titul.

Oproti loňsku je u Šonky něco jinak. Zatímco tenkrát vedl od prvního závodu a v závěru bránil vedoucí příčku, teď je v roli lovce. „Z mého pohledu je to větší zábava, zvlášť když soupeře doháníte. A cítím od protivníků respekt. Když proti mně někdo letí, tak není rád. Bere to jako stres, což je o důvod víc, aby udělal chybu.“

Série se totiž v prvních dvou kolech létá systém K.O. a z dvojice jde dál ten s rychlejším časem.

Teď má Air Race dva týdny pauzu, jenže Šonku stejně čeká závodní dřina. Už v sobotu v Jindřichově Hradci startuje evropský šampionát v akrobatickém létání, což je sice poněkud jiná disciplína než létání na rychlost mezi pylony, ale i tak tu 40letý Šonka obhajuje stříbro v klasické akrobacii a zlato v disciplíně freestyle. Logicky znovu patří k favoritům, byť on varuje: „Očekává se, že výsledek bude dobrý. Ale na titul má prvních patnáct lidí a stačí, když jednou uděláte špatně figuru, a jste odsouzený být ve výsledcích dole. Navíc já potřebuji trénovat, protože mi chybí ještě pár letů, abych tam šel s tím, že jsem to nutné minimum udělal.“

Martin Šonka

Když mluví o chybějících letech, říká to jakoby nic. Jenže za tréninkovým mankem je divoká chvíle, kdy mu ve vzduchu praskl jeden z válců a on musel nouzově přistát na táborském letišti.

„Samozřejmě mi zatrnulo, protože nehoda byla spojená s velkou ránou. Musíte vyhodnotit, co se stalo. Olej mi přitom létal na kabinu a já nic neviděl. Naštěstí má kokpit postranní okénko, takže jsem koukal do strany a doklouzal jsem na letiště. A strach? Ve vzduchu se nevyplácí nad sebou lamentovat, jaký jste chudák. Musíte přistát a až na zemi si můžete sám sobě postěžovat. Ale samozřejmě to nejsou chvíle, které by člověk chtěl zažívat znovu a znovu a vyhledával je.“

Snad to byl poslední zádrhel sezony, ve které by se mohl stát světovým i evropským mistrem.